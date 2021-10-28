В Україні скоротилося виробництво сала та м'яса

В Україні скоротилося виробництво сала. Крім того, значно менше стали продукувати деяких видів м'яса, повідомляє Обозреватель.

За даними Державної служби статистики (Держстату), значно скоротилося виробництво яловичини та телятини. Так, у січні-вересні 2021 року на 17% порівняно з відповідним періодом 2020-го впало виробництво:

свіжих чи охолоджених туш;

напівтуш;

необвалених чвертей.

На 2,5% знизилося виробництво туш та напівтуш замороженої свинини. А на 5,4% скоротилося виробництво свіжих/охолоджених субпродуктів:

свиней;

баранів;

кіз;

коней.

Майже наполовину знизився випуск субпродуктів та м'яса кролів, зайців та дичини. На 12,1% стали менше випускати курятини.

Окрім цього просіло виробництво сала. Зниження виробництва склало 1,6%.

Поголів'я великої рогатої худоби скоротилося на 88%

За інформацією Держстату, станом на 1 жовтня, в Україні налічувалося 3,1 млн. голів великої рогатої худоби (ВРХ). Майже половина цієї кількості припадає на корів – їх налічувалося 1,6 млн. голів. Це – на 6,7% менше за показник 2020 року.

Понад те, чисельність поголів'я ВРХ в Україні демонструє скорочення протягом багатьох років. Загалом за час незалежності воно скоротилося на 88%.

Україна скуповує свинину за кордоном

Від початку 2021 року Україна збільшила міжнародну торгівлю свининою. При цьому продавали і охолоджене м'ясо (61,9% – 16 тис. т), і заморожене (38,1% – 9,8 тис. т), а найбільшими продавцями стали: Данія – 13,77 тис. т, Польща – 5,25 тис. т, Нідерланди – 3,36 тис. т та Іспанія – 1,50 тис. т. Імпорт перевищує експорт у 8 разів.

Сама ж Україна купує м'ясо в Європі (25,84 тис. т). Причому з початку 2021 року країна імпортувала на 35% більше, ніж за відповідний період 2020 року.