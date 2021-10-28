Чиновників із Чорноморська підозрюють у розкраданні "ковідних" коштів

Служба безпеки України викрила схему розкрадання коштів, виділених на боротьбу з пандемією коронавірусу на території Одеської області, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Чиновники відділу охорони здоров'я Чорноморської міської ради вкрали майже половину коштів, виділених на закупівлю захисних масок на початку пандемії. Зокрема, колишній виконувач обов'язків начальника відділу охорони здоров'я уклала договір із комерційною структурою на придбання захисних масок на загальну суму 380 тис. грн. При цьому вартість зазначеної продукції завищено майже у півтора раза" , - йдеться у повідомленні.

За результатами товарознавчої експертизи встановлено, що завдані державі збитки становлять понад 140 тисяч грн. У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст.367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України, зловмисниці повідомлені про підозру.

Обвинувальний акт разом із матеріалами кримінального провадження направлено до суду.