У Росії почали продавати вітчизняний смартфон

У Росії стартували продажі вітчизняного смартфона AYYA T1 виробництва IT-корпорації «Ростех». Гаджет можна придбати за ціною 18900 рублів, повідомляє Лента.Ру.

"Смартекосистема", дочірня компанія "Ростеха", розробила пристрій з метою захистити користувачів від збору даних - для цього створена функція блокування камери та мікрофона. Через можливість "конфіденційного спілкування" творці називають свій продукт "трастфон". Розробники стверджують, що гаджет можуть використовувати як рядові користувачі для особистих цілей, так і компанії для внутрішньої взаємодії. Смартфон розрахований на російський процесор та операційну систему, але у нинішніх моделях ці компоненти іноземні. Моделі, що надійшли у продаж, мають процесор Helio P70 тайванської компанії MediaTek та працюють під ОС Android 11.

o6_l9a39nd_big.jpg

AYYA T1 почали продавати на роздрібному ринку, щоб вивчити попит і протестувати на можливі проблеми, перш ніж постачати пристрій компаніям і держзамовникам, розповів представник однієї з роздрібних мереж електроніки. Крім того, джерело газети стверджує, що смартфон не можна вважати захищеним. Набагато надійніше було б взагалі прибрати камеру з пристрою. Гаджет також не має захисту від води та пилу, а в його операційній системі не підтримується криптографія.

x7o7697tlt_big.jpg

Аналітик Mobile Research Group Ельдар Муртазін також наголосив, що смартфон занадто дорогий для свого функціонала та комплектації. Його китайські аналоги на ринку коштують не більше 8-9 тисяч карбованців. Тому експерт прогнозує, що виробнику не вдасться продати навіть невелику партію пристроїв: «Продажі становитимуть у кращому разі десятки штук до кінця року».

У Росії існувало кілька проектів із розробки смартфонів, але жоден із них так і не випустив фінальний продукт. У грудні 2019 року компанія Infowatch, яка належить співзасновниці «Лабораторії Касперського» Наталі Касперської, закрила проект захищеного телефону для держсектора «Тайгафон». У тому ж місяці «Лабораторія Касперського» анонсувала власний гаджет для бізнесу та держструктур на базі KasperskyOS, проте досі пристрій ще не випустили. «Ростех» у 2013–2017 роках також брав участь у проекті створення смартфона — це був YotaPhone. У червні 2018 року корпорація продала свій пакет акцій консорціуму на чолі з китайською Trinity World Management.

Новини

analytics