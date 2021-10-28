У Росії почали продавати вітчизняний смартфон

У Росії стартували продажі вітчизняного смартфона AYYA T1 виробництва IT-корпорації «Ростех». Гаджет можна придбати за ціною 18900 рублів, повідомляє Лента.Ру.

"Смартекосистема", дочірня компанія "Ростеха", розробила пристрій з метою захистити користувачів від збору даних - для цього створена функція блокування камери та мікрофона. Через можливість "конфіденційного спілкування" творці називають свій продукт "трастфон". Розробники стверджують, що гаджет можуть використовувати як рядові користувачі для особистих цілей, так і компанії для внутрішньої взаємодії. Смартфон розрахований на російський процесор та операційну систему, але у нинішніх моделях ці компоненти іноземні. Моделі, що надійшли у продаж, мають процесор Helio P70 тайванської компанії MediaTek та працюють під ОС Android 11.

AYYA T1 почали продавати на роздрібному ринку, щоб вивчити попит і протестувати на можливі проблеми, перш ніж постачати пристрій компаніям і держзамовникам, розповів представник однієї з роздрібних мереж електроніки. Крім того, джерело газети стверджує, що смартфон не можна вважати захищеним. Набагато надійніше було б взагалі прибрати камеру з пристрою. Гаджет також не має захисту від води та пилу, а в його операційній системі не підтримується криптографія.

Аналітик Mobile Research Group Ельдар Муртазін також наголосив, що смартфон занадто дорогий для свого функціонала та комплектації. Його китайські аналоги на ринку коштують не більше 8-9 тисяч карбованців. Тому експерт прогнозує, що виробнику не вдасться продати навіть невелику партію пристроїв: «Продажі становитимуть у кращому разі десятки штук до кінця року».

У Росії існувало кілька проектів із розробки смартфонів, але жоден із них так і не випустив фінальний продукт. У грудні 2019 року компанія Infowatch, яка належить співзасновниці «Лабораторії Касперського» Наталі Касперської, закрила проект захищеного телефону для держсектора «Тайгафон». У тому ж місяці «Лабораторія Касперського» анонсувала власний гаджет для бізнесу та держструктур на базі KasperskyOS, проте досі пристрій ще не випустили. «Ростех» у 2013–2017 роках також брав участь у проекті створення смартфона — це був YotaPhone. У червні 2018 року корпорація продала свій пакет акцій консорціуму на чолі з китайською Trinity World Management.