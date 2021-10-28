У Мінську за участі Путіна відбудеться Держрада Союзної держави

Наступного четверга, 4 листопада, у Мінську відбудеться перша державна рада Союзної держави Росії та Білорусі. Президенти цих країн Володимир Путін та Олександр Лукашенко підпишуть пакет із 28 союзних програм. Про це, посилаючись на білоруські ЗМІ, повідомляє Страна UA.

Вища Держрада РФ та Білорусі проходитиме у День народної єдності Росії. Дату проведення заходу Олександр Лукашенко підтвердив під час зустрічі із генпрокурором Росії Ігорем Красновим.

"Ми напередодні дуже важливої події з Вами зустрічаємось. 4 листопада ми проведемо Держраду – рішучий крок у нашій інтеграції", – заявив Лукашенко.

Зазначимо, що прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков говорив, що проведення Вищої держради Союзної держави залежатиме від епідеміологічної ситуації.