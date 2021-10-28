У наступному році заплановано 12 етапів підвищення пенсій

У 2022 році в Україні заплановано 12 етапів підвищення пенсій - для різних категорій. На початку року середня пенсія становитиме 4000 гривень, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це розповіла в інтерв'ю міністр соціальної політики Марина Лазебна виданню The Page.

За її словами, у січні буде зроблено перерахунки для ліквідаторів ЧАЕС з інвалідністю. Продовжиться підвищення пенсій для 65-річних через зростання мінімальної зарплати.

Жінкам, які народилися 1962 року, наступного року почнуть нараховуватись пенсії після досягнення ними нового пенсійного віку.

"Ми помітили, що їхні пенсії могли виявитися меншими за ті, що нараховувалися торік. Тому запровадили підвищуючий коефіцієнт 9%" , - сказала вона.

Лазебна повідомила, що далі буде індексація пенсій з 1 березня, а в жовтні є плани вийти на нову мінімальну пенсійну гарантію. Людина старша за 70 років, яка має стаж 35 років (чоловік) або 30 (жінка), не отримуватиме менше 3 000 грн.

"Ми розраховуємо, що на 1 січня 2022 року середній розмір пенсій в Україні буде 4 000 грн" , - сказала вона.

Нагадаємо, середня пенсія в Україні станом 1 січня 2021 року становила 3500 гривень. На 1 жовтня вона зросла до 3900 гривень.