Паливо продовжує дорожчати на АЗС

Роздрібні мережі АЗС, які працюють в економ- та середньому сегментах, у період з 27 по 28 жовтня підвищили вартість пального в межах 0,1-1 грн/л, свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95», повідомляє Enkorr.

Зокрема, на станціях «Кворум» усі види палива здорожчали на 60 коп./л. Так, ціна на А-95 збільшилася до 31,85 грн/л, на А-92 — до 30,55 грн/л, на ДП — до 30,45 грн/л.

У мережі «Авантаж 7» на 50 коп./л зросли ціни на бензин: А-95 здорожчав до 30,45 грн/л, А-92 – до 29,45 грн/л.

Такі мережі як KLO, «БРСМ-Нафта», «Татнафта-АЗС-Україна», Mango й Motto підвищили ціни в межах 0,1-1 грн/л.

Нагадаємо, Міністерство економіки України 22 жовтня оприлюднило середню вартість бензинів обсягом 28,20 грн/л і дизпального – 25,07 грн/л, на підставі яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на АЗС.

Таким чином, з урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на «звичайний» бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 33,2 грн/літр, на «звичайне» дизпальне – 32,07 грн/л.