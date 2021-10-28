Валютний ринок четверга: хід торгів

Сьогодні торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися при явному перевищенні пропозиції над попитом.

Котирування рушили вниз; вихід Національного банку з купівлею традиційних 5 млн доларів ніяким чином не вплинув на ситуацію. Але на рівні 26,30 із покупкою вийшли великі банки з іноземним капіталом – і спочатку зниження припинилося, а потім котирування розгорнулися вгору, повернувшись до обіду до позначки 26,36 гривень. На відміну від вчорашнього дня сьогодні Національному банку не довелося гальмувати падіння: це зробили за нього.

Курс готівкового долара в оптових обмінниках Києва змінювався досить динамічно, повністю повторюючи траєкторію руху курсу безготівкового долара. Вранці «американця» продавали по 26,42-26,43 гривні, потім цінник опустили до 26,38-26,39 гривні, а щойно на міжбанку знову пішли вгору, долар знову повернувся вище 26,40.

Євро на FOREX сьогодні торгується в діапазоні 1,1581 та 1,1613 долара в очікуванні чергового засідання Європейського центробанку щодо процентної ставки. Рішення буде оголошено о 14:45 за київським часом, а о 15:30 розпочнеться традиційна прес-конференція Президента ЄЦБ Крістін Лагард. В умовах розгулу пандемії коронавірусу в Європі сьогоднішнє рішення може бути несподіваним і вплинути на курс євро у світі. Готівковий євро в першій половині дня подешевшав на 5 копійок: вранці його продавали по 30,60-30,63 гривні, а до обіду були готові віддавати по 30,55-30,57 гривні. Попит на готівкову європейську валюту останніми тижнями тримається на низькому рівні.

Російський рубль у першій половині дня виріс на 45 копійок, до 70,30 рублів за долар. Готівковий рубль у столиці сьогодні подешевшав на 4 копійки, з 3,77-3,80 до 3,73-3,75 гривень за 10 рублів. Основна маса пропозицій – по 3,75, але невеликі обсяги можна знайти й дешевше.