Китай виступив проти військових контактів між США і Тайванем

Влада Китаю 28 жовтня заявила про своє неприйняття військових зв’язків між Вашингтоном і Тайванем після того, як президентка Тайваню Цай Інвень підтвердила, що на острові є невелика кількість американських військ, повідомляє Радіо Свобода.

В інтерв’ю телеканалу CNN 28 жовтня вона заявила про невелику кількість американських військ з навчальною метою, додавши, що вірить у те, що американські військові захищатимуть острів у разі нападу Китаю.

Коментарі Цай Інвень – перший випадок, коли президент Тайваню публічно зробив таке визнання відтоді, як останній контингент США покинув Тайвань 1979 року.

«Ми маємо широкий спектр співпраці зі США з метою підвищення нашої обороноздатності» , – сказала у коментарі CNN Цай Інвень.

На запитання, скільки американських військовослужбовців розгорнуто на Тайвані, вона відповіла лише, що не так багато, як люди думають.

Її коментарі викликали гнівну реакцію у Китаї.

«Ми рішуче виступаємо проти будь-яких форм офіційних обмінів та військових контактів між Сполученими Штатами та Тайванем, виступаємо проти втручання США у внутрішні справи Китаю та спроб спровокувати та роздмухати неприємні ситуації», – заявило міністерство закордонних справ Китаю.

Також у міністерстві додали, що «принцип «єдиного Китаю» є політичною основою китайсько-американських відносин».

«США не повинні недооцінювати тверду рішучість китайського народу захищати національний суверенітет та територіальну цілісність» , – вказали у відомстві.

Комуністичний Китай, який вважає самоврядний Тайвань своєю власною територією і пообіцяв підкорити його Пекіну, за необхідності – силою, посилив військовий тиск на острів, зокрема через неодноразові місії китайських бойових літаків у розпізнавальній зоні ППО Тайваню.

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