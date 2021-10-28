GM, Ford і VW відзвітували про скорочення прибутку

Відразу кілька великих автовиробників - General Motors, Ford і Volkswagen - прозвітували про досить сильне зниження прибутку в третьому кварталі. Це пов'язано з дефіцитом мікрочипів, а також з логістичними проблемами, повідомляє Коммерсант.

Чистий прибуток Ford впав у третьому кварталі на 23%, до $1,8 млрд, а виторг знизився на 5%, склавши $35,7 млрд. Ці дані містяться в опублікованій компанією в середу фінансовій звітності. На ключовому ринку Ford — у США — продаж у цей період знизився на 27%. Зниження загалом було дещо пом'якшене зростанням цін на автомобілі в умовах досить високого попиту та скорочення виробництва – середній автомобіль Ford був проданий у третьому кварталі за $51 тис., що на 13% дорожче, ніж роком раніше. Акції Ford зросли після публікації звітності на 7,5%, це пов'язують насамперед із заявою компанії про поновлення виплати дивідендів у четвертому кварталі — у розмірі 10 центів на акцію, що становить $400 млн.

Про ще більш суттєве зниження відзвітував учора найбільший американський автовиробник General Motors. Прибуток корпорації в цей період впав на 40%, до $2,4 млрд, а виручка знизилася майже на чверть, до $26,8 млрд. Ці результати виявилися трохи кращими за очікування аналітиків, проте після публікації звітності акції GM подешевшали на 5%.

У четвер квартальну звітність подав і німецький автовиробник Volkswagen. Виторг концерну в цей період знизився на 4,1%, до €56,9 млрд, а операційний прибуток — на 12%, до €2,8 млрд. При цьому компанія підтвердила зроблені раніше прогнози зростання виручки за 2021 рік в цілому. Акції VW знизилися після оприлюднення звітності на 3,4%.