Кисень є в усіх лікарнях України: вистачить на 1-2 дні

, повідомляє Страна UA.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що всі лікарні України забезпечені киснем. Його запасу вистачить на 1-2 дні. Про це Ляшко заявив у ході онлайн-брифінгу 28 жовтня.

"Для покриття потреби в кисні зараз залучено 35 підприємств, які виробляють кисень. У тому числі, 23 підприємства, які виробляють медичний кисень, та 12 – технічний", – сказав Ляшко.

За словами голови МОЗ, на сьогодні у всіх лікарнях нашої країни кисень є. У деяких медичних установах, за даними Ляшка, попит на нього справді підвищений, проте, "ситуація під контролем" .

Також міністр заявив, що запасів кисню вистачає на 1-2 дні, оскільки збільшилася його потреба для лікування пацієнтів, заражених штамом коронавірусу "Дельта". Раніше, за даними Ляшка, ємності на дві тонни вистачало на 7-10 днів і кисень підвозили раз на тиждень. Наразі цього ж обсягу кисню вистачає на один-два дні.

Також глава МОЗ прокоментував зупинку на технічне обслуговування двох провідних виробників кисню – підприємств "Лінде Газ Україна" та "Мессер Україна".

За даними Ляшка, один із заводів уже сьогодні починає відпускати кисень у мережу, а роботи на другому завершаться 1 листопада. Сумарно ці два підприємства виробляють 130 тонн кисню на добу.