Google анонсувала Android 12L: подробиці

Компанія Google розповіла про швидкий дозвіл Android 12L - мобільної платформи, оптимізованої для управління пристроями з великими екранами, повідомляє 3Dnews.

Новий варіант операційної системи розрахований на застосування з планшетами, хромбуками, складними смартфонами та іншими гаджетами подібного типу.

developer.android.com

Теоретично буде можливе використання Android 12L і на смартфонах, але дійсну користь ОС принесе лише більше власникам пристроїв. Хоча на ринку є безліч планшетів на Android, часто вони не готові скласти серйозну конкуренцію Apple iPadOS, багато в чому тому, що версії Android не оптимізовані під великі дисплеї.

Тепер Google підійшла до вирішення цієї проблеми серйозніше. При цьому нова версія платформи не є принципово відмінною від класичної Android 12 - Android 12L просто з'являться деякі специфічні функції.

Перша прев'ю-збiрка ОС для розробників вже доступна в офіційному емуляторі Google Android, а незабаром з'явиться варіант для планшета Lenovo P12 Pro. Готуються варіанти і для смартфонів Pixel, але оскільки більшість додаткових функцій невидимі для пристроїв з дисплеями малих розмірів, ці попередні релізи мають сенс переважно для розробників.

developer.android.com

В Android 12L покращено елементи інтерфейсу для великих екранів, наприклад, допускається демонстрація одночасно меню швидкого доступу та повідомлень. На представленій нижче GIF-анімації можна оцінити варіант функції поділу екрана, що дозволяє працювати з двома програмами одночасно, при цьому внизу з'являється панель завдань для швидкого доступу до програм, достатньо перетягнути їх на екран.

Також Android 12L забезпечить автоформатування вікон додатків – забезпечена оптимальна сумісність навіть у випадках, якщо розробники не передбачили використання свого софту із справді великими екранами.

developer.android.com

Також розробники можуть подивитися, як виглядатимуть їхні програми на великих пристроях з Android 12L, - емулятор для перевірки додатків можна скористатися вже зараз. У Google повідомляють, що для додатків буде введено окрему систему рейтингів, яка дозволяє оцінити, як програми виглядають на великих екранах.