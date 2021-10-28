В Україні створено "Школу супергероїв" для навчання в лікарнях

Кабінет Міністрів України створив державну установу "Школа супергероїв" для надання освітніх послуг дітям на стаціонарному лікуванні в лікарнях. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в четвер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що метою створення такого закладу є забезпечення надання освітніх послуг у сфері дошкільної та загальної середньої освіти дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні, зокрема у зв'язку з COVID-19, або яким надається реабілітаційна допомога в закладах охорони здоров'я України.

Очікується, що таке рішення дасть змогу забезпечити безперервність здобуття освіти та розвиток дітей, незалежно від їхнього стану. Зазначається, що максимальна чисельність співробітників установи становитиме 235.

У зв'язку зі створенням цієї установи Міністерству охорони здоров'я, обласним держадміністраціям за участю місцевого самоврядування доручено забезпечити умови для роботи освітніх центрів "Школи супергероїв" у закладах охорони здоров'я.

Це рішення діятиме з 1 січня 2022 року.