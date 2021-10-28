У ДПС розповіли про ухилення забудовників від податків

Схему, коли забудовники продають квартири через фізичних осіб, ухиляючись від сплати податку на прибуток підприємств, використовує що п'ятий забудовник, пише Ярослав Вінокуров, Економічна правда.

Про це в інтерв’ю повідомив виконувач обов'язків голови Державної податкової служби Євген Олейніков.

"Саме через фізичних осіб (працюють – ред.) – десь до 20% від загальної кількості забудовників. Масштаби втрат бюджету обраховуються мільярдами гривень. І це доволі консервативна оцінка" , — заявив він.

На сьогодні податкове законодавство передбачає, що фізособа не повинна сплачувати жодних податків з продажу одного об'єкта нерухомості на рік. З продажу кожного другого та наступного об'єктів нерухомості потрібно сплачувати ПДФО за зниженою ставкою 5%.

Цю схему часто використовують забудовники, зменшуючи таким чином свої зобов'язання з податку на прибуток.

В ухваленому у першому читанні податковому законопроєкті №5600 збитки для бюджету від використання цієї схеми планують мінімізувати.

Відповідно до чинної редакції законопроєкту кожен третій та наступні об'єкти нерухомості, які продаються протягом одного року, будуть оподатковуватися за ставкою 18%. Щоправда, об'єктом оподаткування депутати вирішили вказати не всю суму продажу, а лише різницю між вартістю купівлі та продажу об'єкта нерухомості.

Крім цього, більшість забудовників ухиляються від сплати податку на додану вартість (ПДВ), використовуючи для цього схему з компаніями з управління активами.