Кабмін виділив на боротьбу з COVID-19 додаткові 242 млн грн

Кабінет міністрів виділив на програму протидії коронавірусу в Україні додаткові 242 млн гривень. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду у четвер, 28 жовтня, повідомляє Вести.

Шмигаль зазначив, що виділені кошти дозволять закупити більше експрес-тестів, покращити рівень тестування, а також завершити реалізацію спільного із МБРР проекту з інфраструктури зберігання вакцини.

Також Кабмін виділив фінансову допомогу Фонду соціального страхування України у розмірі 104,5 млн гривень для страхових виплат 68 сім'ям медичних працівників, смерть яких настала внаслідок інфікування COVID-19.