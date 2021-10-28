Отримувачів субсидій перевірятиме новий держорган

Отримувачі субсидій в Україні перевірятимуться Національною соціальною сервісною службою (НССС). Зараз цим займається Міністерство фінансів, повідомляє УНІАН.

Про це розповіла міністр соціальної політики України Марина Лазебна в інтерв'ю The Page.

"Такі перевірки чи верифікацію Мінфін проводить із 2016 року. Він перевіряє субсидіантів у різних держреєстрах і якщо знаходить якісь невідповідності, то просить органи соцзахисту розібратися. Статистика показує, що суттєві розбіжності виявляються лише у 7% рекомендацій Мінфіну щодо результатів таких перевірок" , - зазначила міністр.

За її словами, потенційні субсидіанти знають про те, що їх перевірятимуть, тому намагаються заповнювати декларації правильно. Вона уточнила, що найчастіше в деклараціях не вказують дані про покупки у понад 50 тисяч гривень.

НССС не ходитиме по квартирах з перевірками, її роботу буде максимально авторизовано, обіцяє Лазебна.