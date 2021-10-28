Отримувачів субсидій перевірятиме новий держорган
Отримувачі субсидій в Україні перевірятимуться Національною соціальною сервісною службою (НССС). Зараз цим займається Міністерство фінансів, повідомляє УНІАН.
Про це розповіла міністр соціальної політики України Марина Лазебна в інтерв'ю The Page.
"Такі перевірки чи верифікацію Мінфін проводить із 2016 року. Він перевіряє субсидіантів у різних держреєстрах і якщо знаходить якісь невідповідності, то просить органи соцзахисту розібратися. Статистика показує, що суттєві розбіжності виявляються лише у 7% рекомендацій Мінфіну щодо результатів таких перевірок", - зазначила міністр.
За її словами, потенційні субсидіанти знають про те, що їх перевірятимуть, тому намагаються заповнювати декларації правильно. Вона уточнила, що найчастіше в деклараціях не вказують дані про покупки у понад 50 тисяч гривень.
НССС не ходитиме по квартирах з перевірками, її роботу буде максимально авторизовано, обіцяє Лазебна.
"Критерії для включення до програми одержувачів субсидій за необхідності будуть і надалі коригуватися, але тільки після закінчення опалювального сезону. Наразі ми лише уточнюємо окремі моменти, щоб дати можливість більшій кількості людей скористатися програмою субсидій. Наприклад, людина продала квартиру, яка була єдиним житлом, і купила нову. Тому ми хочемо передбачити, щоб отриманий ним дохід не враховувався при розрахунку субсидії", - розповіла очільниця Мінсоцполітики.