Грижа стравоходу або хіатальна грижа: симптоми та лікування

Причиною діафрагмальної грижі буває підвищена еластичність тканин, що обмежують стравохідний отвір діафрагми. Така еластичність може бути уродженою. Іноді зустрічається аномалія розвитку – так званий «короткий стравохід із грудним шлунком», повідомляє Dr. Berg.

Але частіше грижа виникає протягом життя пацієнта під впливом умов, що сприяють підвищенню внутрішньочеревного тиску: важка фізична праця, ожиріння, асцит (накопичення рідини в черевній порожнині), ендокринні захворювання.

Іноді до грижі стравохідного отвору діафрагми наводить вагітність. Має значення ослаблення та витончення зв'язок та сполучної тканини з віком.

Симптоми, якими можна запідозрити грижу стравохідного отвору діафрагми.

Однією з найпоширеніших скарг є печія (виникає внаслідок рефлюксу шлункового вмісту стравохід). При грижі діафрагми печія частіше виникає вночі або після їжі. Також печія може виникнути після фізичного навантаження, при цьому часто супроводжується болем.

Біль при грижі стравохідного отвору діафрагми виникає у 40-50% пацієнтів. Біль буває досить інтенсивним, відчувається за грудинною, має пекучий характер і тому нерідко плутається пацієнтами з болем при стенокардії. Біль при грижі стравоходу найчастіше пов'язаний із нахилами, фізичним навантаженням і посилюються в положенні лежачи. При зміні положення тіла біль часто вщухає.

Частим симптомом грижі стравохідного отвору діафрагми є відрижка.

Які вправи, які можна робити вдома для покращення стану? Яку дієту рекомендують дотримуватись при хіатальній грижі? Дивіться відео до кінця і все дізнаєтесь!