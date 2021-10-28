РФ заборонила ввезення турецьких мандаринів після застосування ЗСУ "Байрактару"
Починаючи з 29 жовтня Росія призупинить ввезення мандаринів із Туреччини через підвищений рівень пестицидів. Таке рішення ухвалив Роспортребнагляд. Про це, посилаючись на російські ЗМІ, повідомляє Страна UA.
Це рішення було ухвалено через два дні після того, як ЗСУ застосували на Донбасі куплений у Туреччини безпілотник "Байрактар".
"Москва, таким чином, показує Ердогану, що використання його безпілотників на Донбасі влетить у копійчину для самих турків. Тим більше, що крім мандарин Туреччина активно експортує до Росії і помідори, і апельсини, і багато чого іншого. Тож буде ще де виміряти рівень пестицидів після кожного нового удару "Байрактара" на Донбасі", - коментує Тelegram-канал "Політика Країни".