РФ заборонила ввезення турецьких мандаринів після застосування ЗСУ "Байрактару"

Починаючи з 29 жовтня Росія призупинить ввезення мандаринів із Туреччини через підвищений рівень пестицидів. Таке рішення ухвалив Роспортребнагляд. Про це, посилаючись на російські ЗМІ, повідомляє Страна UA.

Це рішення було ухвалено через два дні після того, як ЗСУ застосували на Донбасі куплений у Туреччини безпілотник "Байрактар".