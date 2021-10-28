Топ-10 найпопулярніших вживаних автомобілів в Україні

Попри значне зростання ринку вживаних автомобілів, їх переваги з року в рік залишаються незмінними: тільки європейські хетчбеки та седани. Жодних кросоверів, гібридів і тим більше електрокарів, повідомляє The Page.

За перші три квартали в Україні було продано 76 тис. нових автомобілів, водночас на вторинному ринку кількість угод перевищила 355,6 тис. Це на 47% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Вік майже половини з них – старше 10 років. Проте рік у рік лідери «вторинки» одні й ті самі: попереду із солідним відривом Volkswagen (17,3%), слідом Ford та Renault з часткою 8,9%. Половина моделей у першій десятці припадає саме на ці бренди.

Volkswagen Passat B6 (2005 - 2010 рр.)

Найбільший попит серед українських автомобілістів мають «пасати» шостого покоління. На вторинному ринку за них просять $6,5 — $8,5 тис., залежно від року випуску, комплектації та стану. Найчастіше торгують седанами з 2-літровим дизельним та 1,8-літровим бензиновим двигунами. Найбільш слабким місцем у «пасатів» того часу вважаються роботизовані коробки передач, тому куди вище котируються версії з класичною «механікою». Зразкове співвідношення - 3:1 на користь МКП.

Volkswagen Golf VI (2008 - 2010 рр.)

Зовсім трохи «пасату» програє у народній популярності його молодший брат. За хетчбеки, седани та універсали шостої генерації просять $6 — $11 тис. Найбільш популярними версіями вважаються хетчбеки з 2-літровими атмосферними дизелями та механічними коробками передач.

Skoda Octavia A6 (2004 - 2010 рр.)

І в технічному, і в рекламному плані Octavia стоїть саме серед Golf і Passat. Вона будувалася на базі першого, але за габаритами та місткістю ближче до другого. За «чеський Volkswagen» другого покоління доведеться викласти від $6,8 — $11 тис., тобто більше, ніж просять за Passat такого віку.

Renault Megane III (1995 - 2002 рр.)

Хоча в українських обивателів дуже скептичне ставлення до французьких малолітражок, це не заважає Megane залишатися одним із лідерів вторинного ринку. Його вибирають за відносно місткий салон, простоту в ремонті та дешевизну запасних частин. Коштує Megane третього покоління в середньому $5 - $8,5 тис.

Ford Focus II (2004 - 2011 рр.)

Всесвітній Focus першого та другого поколінь досить довго продавався на нашому ринку, але бестселером став лише зараз – в епоху «євробів». Пропозицій – на будь-який смак: атмосферні та турбовані, дизельні та бензинові, з АКП та МКП, 3-дверні хетчбеки, кабріолети та фургони, 4-дверні седани, 5-дверні хетчбеки та універсали. Абсолютна більшість із них вкладаються у цінову вилку $6 — $9 тис.

Opel Zafira II (2005 - 2011 рр.)

"Якщо поставити будь-який Opel у тихе місце, буде чути, як він іржавіє" - сумно жартують перекупи. Частка жарту в цьому є зараз знайти «живі» екземпляри Zafira першого покоління в Україні нереально. Інша річ – більш вдала у плані корозійної стійкості друга генерація. За найбільш затребувані комплектації - з бензиновим мотором і механічною коробкою передач - ті самі сумні перекупи просять $6 - $7,5 тис.

Renault Megane Scenic III (2009 - 2016 рр.)

Ще один французький завсідник рейтингу. Незважаючи на платформу Megane і зовнішню схожість, всередині компактвен куди оригінальніший і місткіший. Scenic третього покоління обійдеться у $5 — $8,5 тис.

Skoda Fabia III (2007 - 2014 рр.)

Як і Octavia, ця малолітражка завжди користується коханням українців. Причому незалежно від покоління комплектації, типу кузова та місця збирання. Сьогодні найчастіше на ринку з'являються пропозиції про продаж третьої генерації Fabia за ціною $5 — $8,5 тис.

Hyundai Sonata VI (2009 - 2015 рр.)

Корейський седан ще в середині нульових зарекомендував себе надійним та невибагливим, але на вторинному ринку не став помітним гравцем. З одного боку тому, що його продажі на «первинці» були невисокі. З іншого, тому що покупці не поспішали розлучатися з «сонатами», воліючи максимально довго залишати їх у сім'ї як другий-третій автомобіль. Нинішній бум продиктований масовим напливом «сонат» із США і особливо Кореї, де вони використовуються як таксі та оснащуються високоякісним газобалонним обладнанням. Вартість Sonata шостого покоління коливається від $8,8 до $12 тис.

Opel Astra G/H/J (1998 - 2015 рр.)

На вторинному ринку приблизно однаковий попит мають відразу три покоління німецької малолітражки. За останні п'ять років із ближнього зарубіжжя в Україну «айстри» завезені у небувалих кількостях та всіх можливих форм-факторів: хетчбеки, седани, універсали, фургони. Звідси і вражаючий розкид цін — від $5 до $10 тис.

Зазначимо, що українські водії поступово збайдужіли до дизельних моторів. Якщо раніше їх було щонайменше половина, то сьогодні лише 34%. Частка автомобілів із газобалонним обладнанням становить 9%, із гібридними силовими установками — 3%, електромобілів — 1%. Найбільшою популярністю користуються авто з бензиновими двигунами - їх обирають 53% водіїв.