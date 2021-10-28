Mercedes показала концептуальний електрофургон Sustaineer

Mercedes-Benz показав концептуальний електричний фургон Sustaineer. В основі моделі лежить серійний eSprinter. Машина демонструє технології, які в майбутньому допоможуть робити навколишнє середовище чистішим, повідомляє РБК-Україна.

Попри впізнаваність концепту, відмінною рисою екстер'єру є величезна сонячна панель, яка генерує до 850 Вт енергії. Однак вони не заряджають акумулятор фургона, а забезпечують функціонування систем кондиціонування повітря та охолодження вантажного відсіку.

У Sustaineer також переосмислена система опалення. Зокрема, модель оснащена рульовим колесом з підігрівом і ременем безпеки з підігрівом, в який вплетені дуже тонкі нагрівальні нитки. Компанія також зазначила, що ремінь зігріває швидше, ніж традиційне сидіння з підігрівом.

До обігріву рульового колеса і ременя безпеки може бути підключена система зонального клімат-контролю, яка нагріває тільки область навколо водія. У фургоні також масово використовуються перероблені матеріали.

Обшивка днища кузова виготовлена з переробленого поліпропілену і використаних шин, а в перегородці між вантажним відділенням і кабіною використовуються панелі з натуральної соломи, які підлягають вторинній переробці.

Заради поліпшення якості повітря, фургон отримав чавунні гальмівні диски з керамічним покриттям, яке істотно знижує кількість гальмівного пилу. Sustaineer також отримав цифрові бічні дзеркала зі збільшеним кутом огляду в порівнянні з традиційними бічними дзеркалами.