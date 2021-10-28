Лікар попередив про загрозу колапсу медсистеми України
Погіршення ситуації з COVID-19 в Україні може призвести до медичного колапсу в регіонах. Кількість госпіталізацій з може зрости до 8 тис. людей на добу, тож через брак місць у лікарнях, розгортатимуть мобільні госпіталі, повідомляє ТСН.
Про це розповів головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.
З його слів, українські міста не готові до великого напливу пацієнтів з коронавірусом.
"Не готове жодне місто. У багатьох містах будуть розгортати мобільні госпіталі для хворих на COVID-19. Зараз Львів пробує доробити ще 300-400 ліжок, а це в певній мірі важко. У цій ситуації ще невідомо, як Київ відреагує, бо, наскільки мені відомо, з неофіційної інформації, що Олександрівська лікарня є достатньо повна, тобто усі "ковідні" місця є зайняті", – каже він.
На його думку, у великих містах може початись медичний колапс через брак ліжкомісць, медиків, кисню і ліків.
"Я думаю, що він (медичний колапс – Ред.) точково скоро почнеться. Може бути серйозна проблема, як ми бачимо і в Одесі і в Харкові, тобто у великих містах. Маленькі міста, напевно, все-таки будуть якось там перебиватися. У Львові частина міських лікарень перепрофільовані на COVID-19, але їх – мало", – підсумував лікар.