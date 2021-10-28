Лікар попередив про загрозу колапсу медсистеми України

Погіршення ситуації з COVID-19 в Україні може призвести до медичного колапсу в регіонах. Кількість госпіталізацій з може зрости до 8 тис. людей на добу, тож через брак місць у лікарнях, розгортатимуть мобільні госпіталі, повідомляє ТСН.

Про це розповів головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

З його слів, українські міста не готові до великого напливу пацієнтів з коронавірусом.

"Не готове жодне місто. У багатьох містах будуть розгортати мобільні госпіталі для хворих на COVID-19. Зараз Львів пробує доробити ще 300-400 ліжок, а це в певній мірі важко. У цій ситуації ще невідомо, як Київ відреагує, бо, наскільки мені відомо, з неофіційної інформації, що Олександрівська лікарня є достатньо повна, тобто усі "ковідні" місця є зайняті" , – каже він.

На його думку, у великих містах може початись медичний колапс через брак ліжкомісць, медиків, кисню і ліків.