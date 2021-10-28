Київ посилює карантин
У Києві посилюють карантинні обмеження. Ситуація з коронавірусом у місті щодня погіршується. Про це, посилаючись на терміновий брифінг мера Києва Віталія Кличка, повідомляє РБК-Україна.
За його словами, карантин посилять через погіршення COVID-ситуації.
З 1 листопада вводять такі обмеження: тільки з негативним ПЛР-тестом і COVID-сертифікатом можна буде відвідувати:
- заклади харчування,
- готелі
- заклади соцзахисту,
- спортзали,
- фітнес-центри,
- ЦНАПи,
- управління праці та соцзахисти,
- управління пенсійного фонду,
- масові заходи,
- відвідувати ТРЦ.
Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які мають або COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест.
Навчальні заклади, крім дитсадків, не виходять із канікул. Дитсадки працюватимуть за умови вакцинації 100% персоналу. Після канікул з 1 листопада учбовий процес відновиться в дистанційному режимі. Це стосується всіх учнів: з першого до одинадцятого класу. У такому режимі школи працюватимуть для покращення епідеміологічної ситуації у місті.
Громадський транспорт не закриватимуть, але їздити зможуть тільки пасажири з COVID-сертифікатом або негативним ПЛР-тестом.
Зазначимо, що станом на сьогодні Київ перебуває в "помаранчевій" зоні карантину. Втім, на сайті МОЗ вказано, що у місті три дні поспіль перевищують два показники щодо поширення коронавірусу. Це є умовою для переходу міста в "червону" зону.