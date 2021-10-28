У Німеччині назріває кадрова криза

У Німеччині не вистачає близько 1,2 млн кваліфікованих працівників, через це може сильно уповільнитись економічний розвиток країни, повідомляє Сьогодні.

Згідно з ними, найбільше не вистачає кадрів серед соціальних педагогів (18 300 відкритих вакансій), персоналу по догляду за хворими та непрацездатними (17 900 і 16 700 вільних місць), а також інженерів-будівельників (15,5 тис. вакансій), спеціалістів з сантехніки та опалення (13 200 вакансій) та водіїв вантажівок (6700).

Всього у списку професій для яких не вистачає працівників 15 спеціальностей.

У зв’язку з цим середні підприємства намагаються закликати кваліфікованих співробітників з інших країн іммігрувати з-за кордону для роботи в Німеччині.

"Дедалі більше компаній у всіх секторах нині не знаходять ні кваліфікованих робітників, ні стажерів. Це докорінно ставить під загрозу конкурентоспроможність середнього бізнесу і, отже, Німеччини загалом. Нам потрібна цільова імміграція кваліфікованих робітників" , – сказав федеральний керуючий директор Федеральної асоціації малих та середніх підприємств Маркус Джергер.

Експерти попереджають, що ситуацію із кадрами потрібно виправляти, інакше Німеччину чекає сценарій Великої Британії та закриття підприємств.