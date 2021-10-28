Рекрути замість солдатів та імітатори їжі: що прийняв Кабмін

Засідання Кабінету міністрів 28 жовтня розпочалося традиційно з двох найгостріших тем – коронавірусу та опалювального сезону. При цьому, не обговорювалося найголовніше на сьогодні питання – чому в ковідних стаціорнарах закінчився кисень, і як вирішити цю проблему, повідомляє Страна UA.

За коронавірусом, як констатував прем'єр-міністр Денис Шмигаль, ситуація критична – дедалі більше регіонів у червоній зоні, зростає заповнюваність ковідних стаціонарів. Але, що вражає, прем'єр практично нічого не сказав про проблему з киснем, хоча зараз у багатьох лікарнях кисню просто немає, і вже гинуть люди.

Тим часом на Кабміні окремо це питання не обговорювали. Зазначили лише, що уряд робить усе, щоб збільшувати кількість ліжок у ковідних стаціонарах та постачання кисню. Але що входить до цього "все", і коли вирішать проблему з киснем, – незрозуміло.

Що стосується опалювального сезону, то сьогодні до опалення підключили 70% об'єктів, і, як сказав Денис Шмигаль, на початок листопада буде 100%. Тобто тепло подадуть у всі будинки, школи, лікарні та дитсадки лише до листопада, з явним запізненням.

Хороша новина в тому, що газовикам заборонили в опалювальний період відключати від подачі газу комунальників, бюджетну сферу та інших споживачів.

Що ще ухвалив Кабмін 28 жовтня

Сценарій з гуртожитків

Кабмін схвалив законопроект, який прописує нюанси у гуртожитках. У минулі роки в Україні було ухвалено кілька законів щодо гуртожитків. Але оскільки досі немає загальнонаціональної програми з передачі гуртожитків у власність територіальних громад, виникли нові нюанси. Зокрема, щодо об'єктів, які перебувають у власності юрособ.

"Тому з'явилася необхідність у новому законопроекті", - сказано в пояснювальній записці.

Уточнюється, що у власність територіальних громад слід передати 219 гуртожитків, які зараз перебувають на балансі різних структур. Для цього потрібні будуть компенсації з бюджету – близько 245 млн. гривень. Причому, якщо у попередніх законах вказувалося, що фінансування йтиме з держбюджету, то за новим проектом підключаються також місцеві бюджети та інші джерела .

У які терміни буде здійснено передачу гуртожитків місцевій владі – має визначитися на місцях, але, як сказано у новому проекті – не пізніше 1 січня 2027 року. Але проблема може виникнути на етапі виплати компенсацій власникам гуртожитків. Особливо якщо фінансувати їх доведеться з місцевих бюджетів – у багатьох містах на це може просто не виявитися грошей. Спробою перекласти фінансування гуртожитків на місцеві бюджети вже обурилися в Асоціації міст України. Але їм порадили йти зі своїми правками до Ради, коли розглядатиметься проект.

Нові вимоги щодо їжі

До законодавства щодо харчових продуктів готуються чергові зміни. Кабмін затвердив законопроект, яким вносяться зміни до кількох законів. Зокрема, про держконтроль за харчовими продуктами та кормами, про споживчу інформацію щодо харчових продуктів, про основні вимоги до організації виробництва та інше.

Також у вітчизняне законодавство хочуть імплементувати низку європейських директив, що стосуються харчопрому – про зниження ризику захворювань, про безпеку продуктів та ін.

У проекті пропонується запровадити поняття "імітаційний харчовий продукт" (який виробляється із заміною інгредієнтів), "веганський харчовий продукт" , встановити для них відповідні маркування, та передбачити відповідальність для недобросовісних виробників.

Також з'явиться рейтинг дотримання гігієнічних вимог громадським харчуванням та роздрібом, який дозволить споживачам обходити десятою дорогою "небезпечні" точки.

Держава встановлюватиме норми щодо вмісту у продуктах амортизаторів, добавок, перевірятиме харчову цінність та затвердження виробників про користь продукту для здоров'я.

Оператори ринку повинні будуть на вимогу споживача надавати дані щодо потужностей виробництва. Також буде впроваджено програму відстеження всіх етапів виробництва продукту – від сировини до упаковки.

Чи піде українцям на користь нових систем, поки неясно. Але те, що продукти через нові вимоги можуть ще більше подорожчати, не підлягає сумніву.

Велика інформатизація

Кабмін схвалив законопроект щодо Національної програми інформатизації. При чому самої програми поки що немає. Прописали лише основні підходи до її створення та реалізації.

Програма передбачатиме створення системи державних інформаційних ресурсів, прописуватиме процедури надання е-послуг та ін.

Кабмін має призначити керівника Нацпрограми, у віданні якого буде бюджет проекту, моніторинг, роботи з інформатизації.

Проводитиметься відбір розробників та виконавців держпрограми, також наголошують на підтримці вітчизняного виробництва у сфері інформаційних технологій.

Перелік завдань та проектів та бюджетне фінансування має щорічно затверджувати Рада.

Тобто, з'явиться ще одна державна програма з бюджетним фінансуванням (яким саме, в записці пояснення не зазначено), свого роду "Велика інформатизація", розрахована на роки, під яку справно виділятимуть бюджетні кошти. А як їх зрештою витратить – питання відкрите. Ефективність використання коштів у справі інформатизації відстежити набагато складніше, ніж великий будівництва. Отже, і в кишенях чиновників та підрядників може осісти чимало.

Іноземці та рекрути у ЗСУ

З'явилися нововведення й у військовій службі. Кабмін схвалив проект указу президента про проходження військової служби у ЗСУ іноземцями та особами без громадянства.

Крім того, прописано, що в "особливий період" для військовослужбовців за їх бажанням дія контракту може продовжуватися на строк від року до 10 років. Раніше такого пункту не було.

Для рядових військовослужбовців вигадали нові звання – замість солдатів і матросів в армії будуть рекрути. Далі будуть такі звання – майстер-сержант, майстер-старшина, головний майстер-сержант (старшина). Терміни вислуги по молодшому сержанту (старшині) – 1 рік, сержанту (старшині) – 2 роки, старшому сержанту, майстер-сержанту – 3 роки.

Проект з міського транспорту продовжать та уріжуть у фінансуванні

Кабмін уповноважив голову Мінфіну Сергія Марченка підписати листа про внесення змін до фінансової угоди щодо проекту міського транспорту між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Уряд хоче звернутися до ЄІБ із проханням переглянути терміни програми (а вони закінчуються вже навесні 2022 року). Нова дата – до 11 травня 2024 року.

Також проситимуть про призупинення фінансування Харківським метрополітеном, яким зараз триває слідство. У зв'язку з цим черговий транш зменшать з 5 млн до 3 млн євро.

Вивозитимуть сміття по-новому

Кабмін прописав зміни до правил надання послуг з вивезення побутових відходів.

Так, якщо прибудинкова територія не оформлена у власність мешканців багатоквартирного будинку, то прибирання, вивезення сміття можуть бути включені до кошторису на утримання будинку за згодою мешканців та погодження з органами місцевого самоврядування (у тому числі, за межами прибудинкової території).

Якщо мешканці самі не підпишуть договір з виконавцем послуг, застосовуватиметься так званий публічний договір – тобто комунальники зможуть просто публікувати на своїх сайтах тексти договорів, і якщо протягом 30 днів мешканці не поміняють підрядника (а організувати збір підписів та обрати нового виконавця послуги) за такий час у багатоповерхівках, як правило, нереально), вони автоматично вважатимуться схваленими.

За іншими послугами, зокрема опалення, такі умови вже прописали. Тепер додали ще й прибирання прибудинкової території та вивезення сміття.

У таких типових договорах буде вказано і тариф на вивезення сміття з розрахунку на куб чи тонну відходів. Тобто комунальники зможуть у прямому значенні слова диктувати мешканцям багатоповерхівок свої умови.

Держпраці займеться надрами

Держпраці розширили повноваження. Згідно з новою постановою Кабміну, цей орган стежитиме за повнотою вивчення родовищ корисних копалин, гірничо-технологічними роботами, захороненням шкідливих речовин, виконанням норм з охорони праці та надр під час експлуатації родовищ.

Також на Держпраці поклали обов'язки реєструвати декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам з охорони праці, атестувати фахівців, які мають право проводити технічний огляд машин та механізмів, зокрема підвищеної небезпеки, брати участь у роботі комісій зі списання об'єктів держвласності.

Тобто відомство, яке й так стало грозою роботодавців, ще більше посилить свої позиції.

Експеримент для безробітних

Держслужба зайнятості працюватиме за новою, "клієнтоорієнтованою" моделлю. Її прописав своєю постановою Кабмін. Очікується, що це дозволить ефективніше боротися з безробіттям.

Поки запускається експериментальний проект – працівники центрів зайнятості тісніше співпрацюватимуть із роботодавцями, освітніми установами, громадськими організаціями. Для цього виділятимуть спеціальних співробітників, яких звільнять з інших обов'язків.

Послуги бірж праці надаватимуться у кілька етапів. Перший прийом адміністратором центру з працевлаштування. Він оформлятиме безробітних на облік, оформлятиме довідки, видаватиме ваучери на навчання, допомагатиме готувати резюме, проводити первинну профорієнтацію тощо.

Другий етап - визначення потреб та можливостей з працевлаштування. На цьому етапі люди проходитимуть електронне тестування з профорієнтації, визначатиметься, чи готові вони до переїзду заради нової роботи, чи хочуть зайнятися бізнесом.

За підсумками всіх безробітних поділять на категорії: ті, хто має високі шанси на працевлаштування, середні та низькі шанси. Представників перших двох категорій направлять до кар'єрного радника, третьої (у кого шанси знайти роботу мінімальні) – спеціального кар'єрного радника.

Третій етап, власне, консультації з працевлаштування – добір роботи, направлення на співбесіду, навчання.

Четвертий етап – додаткові послуги для тих, хто має низькі шанси знайти роботу – психологічної діагностики, підвищення мотивації та самооцінки тощо.

Чи допоможе такий експеримент перемогти безробіття – питання відкрите. Адже для цього потрібні не лише зусилля Держслужби зайнятості, а й головне робочі місця. А з ними в Україні є великі проблеми.

Інтеграція переселенців

Кабмін ухвалив стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб до 2024 року. Основне, на що хочуть зробити ставку – створення умов для переселенців у територіальних громадах, що приймають.

Переселенцям хочуть дати доступ до всіх адміністративних та соціальних послуг, освіти, працевлаштування. За цими пунктами мають з'явитись відповідні місцеві програми.

До 2024 року хочуть забезпечити щонайменше 680 сімей переселенців власним житлом, створити три пункти компактного проживання переселенців.

Ключове питання – фінансування. А його окрім держбюджету хочуть повісити і на місцеві бюджети. При цьому в плані заходів зазначено, що практично всі вони будуть проводитися в межах вже існуючих бюджетних програм, тобто додаткового фінансування, швидше за все, не буде. Що ставить під велике питання, зокрема забезпечення житлом переселенців.

Підписалися на скорочення викидів

Зелений перехід світової економіки – дедалі ближче до України. Кабмін схвалив приєднання нашої країни до Глобальної ініціативи щодо скорочення викидів метану Globаl Methаne Рledge.

Україна готова передплатити скорочення викидів метану до 2030 року на 30% від рівня 2020 року, знизити потепління на 0,2 градуса до 2050 року.