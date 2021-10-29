У Apple CarPlay і Android Auto з'явився конкурент

Один з найбільших виробників смартфонів, китайська компанія Oppo, приєднується до Apple та Android, показавши власну платформу для автомобільних мультимедійних систем, повідомляє РБК-Україна.

В Орро впевнені, що у 2022 році ця система буде встановлена на 15 мільйонів автомобілів. Нову платформу назвали Carlink. Компанія розраховує, що Carlink стане багатофункціональною платформою, яка об'єднує кілька систем.

У автомобільних асистентів Apple CarPlay і Android Auto з'явився конкурент: 15 млн установок за рік

Компанія заявляє, що Carlink дозволить автовиробникам оснащувати свої автомобілі цифровими автомобільними ключами, впровадження яких в наші дні просувається дуже повільно.

Контроль рівня заряду батареї електромобілів, Віддалений запуск двигуна, контроль охоронної сигналізації - всіма цими функціями можна управляти через фірмові мобільні додатки автовиробників. Але в Oppo обіцяють інтегрувати всі ці функції навіть в смарт-годинник.

У автомобільних асистентів Apple CarPlay і Android Auto з'явився конкурент: 15 млн установок за рік

Китайський виробник телефонів заявляє, що вже співпрацює з низкою автовиробників, щоб підготувати свою платформу для масового впровадження. Ще невідомо, чи планує Carlink виходити за межі Китаю. За підсумками минулого року Oppo зайняв 5 місце у світі з продажу смартфонів. Основні продажі Oppo припадають на азійський ринок.

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