У Apple CarPlay і Android Auto з'явився конкурент

Один з найбільших виробників смартфонів, китайська компанія Oppo, приєднується до Apple та Android, показавши власну платформу для автомобільних мультимедійних систем, повідомляє РБК-Україна.

В Орро впевнені, що у 2022 році ця система буде встановлена на 15 мільйонів автомобілів. Нову платформу назвали Carlink. Компанія розраховує, що Carlink стане багатофункціональною платформою, яка об'єднує кілька систем.

Компанія заявляє, що Carlink дозволить автовиробникам оснащувати свої автомобілі цифровими автомобільними ключами, впровадження яких в наші дні просувається дуже повільно.

Контроль рівня заряду батареї електромобілів, Віддалений запуск двигуна, контроль охоронної сигналізації - всіма цими функціями можна управляти через фірмові мобільні додатки автовиробників. Але в Oppo обіцяють інтегрувати всі ці функції навіть в смарт-годинник.

Китайський виробник телефонів заявляє, що вже співпрацює з низкою автовиробників, щоб підготувати свою платформу для масового впровадження. Ще невідомо, чи планує Carlink виходити за межі Китаю. За підсумками минулого року Oppo зайняв 5 місце у світі з продажу смартфонів. Основні продажі Oppo припадають на азійський ринок.