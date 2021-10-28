Держкомісія встановила "червоний" рівень по COVID-19 у Києві з 1 листопада
Київ із півночі 1 листопада переходить у "червону" зону епідеміологічної небезпеки, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 01 листопада 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території міста Києва", - написав міністр Кабінету Міністрів України Олег Нємчинов.