Потепління до +18 та сонце: погода в Україні 29 жовтня

Наприкінці жовтня температура повітря в Україні знову почала підніматися. На Закарпатті вона взагалі може сягнути 18°С, якщо вірити синоптикам. Крім того, дощів знову ніде не прогнозують, тому буде не лише тепла, а й сонячна погода.

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У п'ятницю, 29 жовтня, у всіх південних, більшості західних, а також у Вінницькій областях та в Криму очікується близько 13-17°С удень. На Закарпатті взагалі обіцяють усі 16-18°С. У північних, більшості центральних та Донецькій областях буде трохи прохолодніше – 12-14°С. У решті східних областей буде ще холодніше – 11-13°С. Уночі практично по всій території країни очікується близько 4-8°С. На заході – від -2°С до 6°С.

Дощів 29 жовтня не очікується, по всій Україні – сухо та ясно з невеликою хмарністю. Середня швидкість вітру країною – 7-14 км/год, на заході місцями до 18 км/год. У центральних та північних областях – 4-11 км/год, у центрі місцями до 14 км/год.

Уночі та вранці 29 жовтня в західних, північних та центральних областях можливий туман, видимість 200-500 м (1 рівень небезпеки, жовтий). Крім того, у східних, західних, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській, Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській області та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві, 29 жовтня очікується температура від 8 до 15°С протягом дня, невеликий вітер 4-7 км/год і похмура погода з проясненнями.