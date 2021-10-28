У РНБО назвали ініціаторів "антивакцинаторської" кампанії в Україні

Росія причетна до масштабної кампанії проти вакцинації в українському сегменті Інтернету﻿. Це показали результати звіту Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони. Про ц, із посиланням на прес-службу РНБО, повідомляє Ділова столиця.

"Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України провів аналіз активності, зокрема, Telegram-каналів, за результатами якого виявлено інформаційну спецоперацію, спрямовану на максимальне зменшення рівня вакцинації населення України" , — ідеться в повідомленні.

У звіті вказано, як за допомогою мережі засобів масової комунікації, зокрема, в соціальних мережах і месенджерах, а також Telegram-каналах, що займаються Росією або мають безпосереднє відношення до неї, поширюються повідомлення про нібито негативні наслідки вакцинації.