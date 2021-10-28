Тепловики заявили про дефіцит газу за "фіксованими цінами"
Теплопостачальники заявили про дефіцит газу за "фіксованими цінами" від НАК "Нафтогаз України" на виробництво теплової енергії і просять уряд збільшити обсяги для його закупівлі, повідомляє УНІАН.
Асоціація "Укртеплокомуненерго" у своєму звернення до уряду просить Кабмін зобов'язати газопостачальну компанію " Нафтогаз Трейдинг "провести коригування обсягів природного газу для виробництва теплової енергії за"фіксованою ціною".
"Брак обсягів газу за "фіксованою ціною" є прямою загрозою сталому проходженню опалювального сезону 2021/2022 РР., а також виконанню Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії, підписаного 30 вересня поточного року", – йдеться в заяві.
Відзначається, що з початку опалювального сезону підприємства ТКЕ зіткнулися з проблемою дефіциту обсягів газу за "фіксованими цінами", визначеними в договорі "Нафтогаз Трейдинг" — 7420 грн (обсяг 1) і 16390 грн (обсяг 3) за 1000 куб.м. Причина нестачі цих обсягів полягає в тому, що "Нафтогаз Трейдинг" визначав їх самостійно як середньоарифметичне значення споживання газу підприємствами ТКЕ за останні 3 роки.
При цьому газопостачальник абсолютно не врахував особливості проходження попередніх опалювальних сезонів, зокрема їх тривалість, температурні показники, а також метеорологічний прогноз на поточний опалювальний сезон.
"Через таку свідому легковажність постачальника газу, теплопостачальники будуть тепер докуповувати газ за ринковою ціною (обсяг 2), зокрема в листопаді - 36 424,91 грн/тис.куб. м з ПДВ і послугою транспортування. Як результат, знову буде поглиблення кризи в галузі. Підприємства ТКЕ будуть змушені підіймати тарифи або переводити роботу котелень і теплових мереж в режим "технологічної броні" для можливості збереження працездатності внутрішньобудинкових систем теплопостачання", — цитує прес-служба віце-президента Міжгалузевої асоціації "Укртеплокомуненерго" Сергія Дунайло.