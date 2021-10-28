Тепловики заявили про дефіцит газу за "фіксованими цінами"

Тепловики заявили про дефіцит газу за "фіксованими цінами"

Теплопостачальники заявили про дефіцит газу за "фіксованими цінами" від НАК "Нафтогаз України" на виробництво теплової енергії і просять уряд збільшити обсяги для його закупівлі, повідомляє УНІАН.

Асоціація "Укртеплокомуненерго" у своєму звернення до уряду просить Кабмін зобов'язати газопостачальну компанію " Нафтогаз Трейдинг "провести коригування обсягів природного газу для виробництва теплової енергії за"фіксованою ціною".

"Брак обсягів газу за "фіксованою ціною" є прямою загрозою сталому проходженню опалювального сезону 2021/2022 РР., а також виконанню Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії, підписаного 30 вересня поточного року", – йдеться в заяві.

Відзначається, що з початку опалювального сезону підприємства ТКЕ зіткнулися з проблемою дефіциту обсягів газу за "фіксованими цінами", визначеними в договорі "Нафтогаз Трейдинг" — 7420 грн (обсяг 1) і 16390 грн (обсяг 3) за 1000 куб.м. Причина нестачі цих обсягів полягає в тому, що "Нафтогаз Трейдинг" визначав їх самостійно як середньоарифметичне значення споживання газу підприємствами ТКЕ за останні 3 роки.

При цьому газопостачальник абсолютно не врахував особливості проходження попередніх опалювальних сезонів, зокрема їх тривалість, температурні показники, а також метеорологічний прогноз на поточний опалювальний сезон.

"Через таку свідому легковажність постачальника газу, теплопостачальники будуть тепер докуповувати газ за ринковою ціною (обсяг 2), зокрема в листопаді - 36 424,91 грн/тис.куб. м з ПДВ і послугою транспортування. Як результат, знову буде поглиблення кризи в галузі. Підприємства ТКЕ будуть змушені підіймати тарифи або переводити роботу котелень і теплових мереж в режим "технологічної броні" для можливості збереження працездатності внутрішньобудинкових систем теплопостачання", — цитує прес-служба віце-президента Міжгалузевої асоціації "Укртеплокомуненерго" Сергія Дунайло.

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