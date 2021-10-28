Тепловики заявили про дефіцит газу за "фіксованими цінами"

Теплопостачальники заявили про дефіцит газу за "фіксованими цінами" від НАК "Нафтогаз України" на виробництво теплової енергії і просять уряд збільшити обсяги для його закупівлі, повідомляє УНІАН.

Асоціація "Укртеплокомуненерго" у своєму звернення до уряду просить Кабмін зобов'язати газопостачальну компанію " Нафтогаз Трейдинг "провести коригування обсягів природного газу для виробництва теплової енергії за"фіксованою ціною".

"Брак обсягів газу за "фіксованою ціною" є прямою загрозою сталому проходженню опалювального сезону 2021/2022 РР., а також виконанню Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії, підписаного 30 вересня поточного року" , – йдеться в заяві.

Відзначається, що з початку опалювального сезону підприємства ТКЕ зіткнулися з проблемою дефіциту обсягів газу за "фіксованими цінами", визначеними в договорі "Нафтогаз Трейдинг" — 7420 грн (обсяг 1) і 16390 грн (обсяг 3) за 1000 куб.м. Причина нестачі цих обсягів полягає в тому, що "Нафтогаз Трейдинг" визначав їх самостійно як середньоарифметичне значення споживання газу підприємствами ТКЕ за останні 3 роки.

При цьому газопостачальник абсолютно не врахував особливості проходження попередніх опалювальних сезонів, зокрема їх тривалість, температурні показники, а також метеорологічний прогноз на поточний опалювальний сезон.