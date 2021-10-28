"Слугу" Петрова зняли з посади голови Закарпатської облради

Депутати Закарпатської обласної ради висловили недовіру голові облради Олексію Петрову, та достроково зняли його з посади, повідомляє Сьогодні.

Загалом, депутатський корпус облради налічує 64 особи, тому такої кількості голосів було достатньо.

Петров планував перенести чергову сесію облради на іншу дату, але депутати, які були присутні, відмовилися приймати таке рішення, і призначили тимчасового голову. За підтримки 34 присутніх депутатів тимчасовим головою було обрано Володимира Чубірка ("Рідне Закарпаття").

У ході таємного голосування за таке рішення віддали свої голоси представники депутатських фракцій "Рідне Закарпаття", "Команда Андрія Балоги", "Батьківщина", "Європейська солідарність" та "ОПЗЖ". "Слуга народу" та угорська фракція КМКС проігнорували сесію.

Приводом для відставки стала ініціатива Петрова "реформувати" понад два десятки комунальних закладів у сфері медицини, освіти та культури. Народний депутат Микола Тищенко після засідання сказав, що депутати не дозволять руйнувати медицину в регіоні.

"Разом з усіма депутатами ми хочемо сказати, що ми не дамо руйнувати медичну систему на Закарпатті. Ми не підемо ні на яку змову ні з ким. Усі! Накерувалися. Сьогодні всі наші побратими вийшли до суспільства, ми не будемо сьогодні проводити сесію, ми не сьогодні голосуватимемо" , – сказав він.

Петров назвав своє усунення незаконним, а проведене засідання неправомірним. Він заявив, що продовжує працювати, а правоохоронні органи повинні дати правову оцінку тому, що відбулося. За словами Петрова, він звернувся до прокуратури та поліції для з'ясування всіх обставин.