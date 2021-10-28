У Пекіні почали щепити від COVID-19 дітей старше трьох років

У Пекіні розпочалася вакцинація від COVID-19 дітей віком від трьох років, повідомляє Лента.Ру.

"28 жовтня в Пекіні офіційно розпочалася робота з вакцинації дітей віком від 3 до 11 років від COVID-19" , - йдеться у заяві влади КНР.

За даними Пекіна, на сьогоднішній день у Китаї зроблено понад 2,25 мільярда щеплень від коронавірусу.

27 жовтня експертна комісія Управління з контролю якості харчових продуктів і медикаментів США (FDA) рекомендувала вакцинувати американських дітей віком від 5 до 11 років. На думку фахівців, ризики від вакцинації препаратом Pfizer нижчі, ніж користь.