Росію знову звинуватили у веденні газової війни:
Євросоюз звинуватив російську компанію "Газпром" у політичному тиску на Молдову, яка опинилась у скрутному становищі через нестачу газу, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель після перемовин з молдавським прем’єр-міністром Наталею Гаврилицей.
"Газ – це товар, який продається та купується, він не повинен бути геополітичною зброєю", – сказав дипломат.
Боррель наголосив, що ЄС готовий допомогти Молдові цього опалювального сезону, щоб країна вийшла з кризи. Він згадав про виділення 60 млн євро у якості бюджетної підтримки Молдові.
Російська компанія "Газпром", згідно з джерелами видання Financial Times, пропонувала Молдові дешевий газ в обмін на певне послаблення інтеграції з ЄС.
Росія хотіла, щоб молдавський уряд відклав узгоджені з Брюсселем реформи енергетичного ринку, які передбачають лібералізацію газових ринків та посилення конкуренції.