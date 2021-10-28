Росію знову звинуватили у веденні газової війни:

Євросоюз звинуватив російську компанію "Газпром" у політичному тиску на Молдову, яка опинилась у скрутному становищі через нестачу газу, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель після перемовин з молдавським прем’єр-міністром Наталею Гаврилицей.

"Газ – це товар, який продається та купується, він не повинен бути геополітичною зброєю" , – сказав дипломат.

Боррель наголосив, що ЄС готовий допомогти Молдові цього опалювального сезону, щоб країна вийшла з кризи. Він згадав про виділення 60 млн євро у якості бюджетної підтримки Молдові.

Російська компанія "Газпром", згідно з джерелами видання Financial Times, пропонувала Молдові дешевий газ в обмін на певне послаблення інтеграції з ЄС.

Росія хотіла, щоб молдавський уряд відклав узгоджені з Брюсселем реформи енергетичного ринку, які передбачають лібералізацію газових ринків та посилення конкуренції.