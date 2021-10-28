Ексміністр розповів про труднощі опалювального сезону 2021/22.

За словами глави уряду Дениса Шмигаля, в Україні є необхідний запас газу для підтримки опалювального сезону. Заяву прем'єр-міністра прокоментував ексглава Мінсоцполітики Павло Розенко, повідомляє Україна 24.

"Я думаю, що Шмигаль (краще - ред.) розповів би, скільки сьогодні дитячих садків, лікарень і об'єктів соціальної сфери, в принципі без тепла сидять. Тому що перед тим як обіцяти не відключати тепло, треба хоча б його включити" , - зазначив ексміністр.

Павло Розенко повідомив, що сьогодні підприємства не зможуть через "ProZorro" знайти пропозиції на купівлю газу по 17 гривень за кубометр.

"Я вам скажу, що на сьогодні в НАК "Нафтогаз" накопичилося близько 3000 проєктів контрактів з підприємств, які надають послуги, в тому числі дитячим садкам, в тому числі бюджетним установам. Станом на вчора було підписано 220 контрактів з 3000 тисяч. Сьогодні включають опалення на свій страх і ризик, під невідомо які ціни на газ, тому що на сьогодні бюджетним установам укласти контракт на те, що ми чуємо від влади, на 17 грн (за 1 кубометр газу - ред.), нереально. Тому що є система "ProZorro", а там просто немає пропозицій по 17 грн, і "Нафтогаз" не дає по 17 грн, а дає 35-40 грн. Ось сьогодні ціна на газ для бюджетних установ, для лікарень, дитячих садків тощо" , - підкреслив Розенко.

Ексміністр зазначив, що і НАК "Нафтогаз" розраховує на те, що газ купувати будуть по 35-40 грн, і різниця буде компенсована органами місцевої влади.

"А як "Нафтогаз" хоче розв'язувати це питання? А так - ви укладаєте з ними контракт по 35 - 40 грн, а місцеві органи влади вам компенсують. З яких бюджетів? Нам тут розповідають про кошти для децентралізації, а яке відношення кошти децентралізації мають до державних зобов'язань ціни на газ? Вибачте, те, що НАК "Нафтогаз", маючи 2,5 млрд доларів, не закачав рік тому газ по 150-200 доларів - це вина місцевої влади? Хто має заплатити за цю безвідповідальність "Нафтогазу", місцеві органи влади? Так може, поділимо відповідальність за абсолютно безгосподарність і за абсолютну відсутність відчуття стратегічного бачення ринку газу?" , - сказав Павло Розенко.

Нагадаємо, в Україні уряд заборонив припиняти процес опалення на весь період опалювального сезону. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 28 жовтня.

"До кінця опалювального сезону заборонено відключати подачу газу теплопостачальним компаніям, школам, лікарням та іншим об'єктам соціальної інфраструктури. Це означає, що в опалювальний сезон вся країна буде з теплом" , - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем'єра, Україна має достатньо ресурсів для підтримки подачі тепла весь опалювальний сезон.