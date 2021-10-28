Приватні ТЕС у жовтні імпортували у 6 разів більше вугілля, ніж державні

Приватні теплові електростанції в жовтні імпортували 186 тис.т вугілля, що більш ніж в 6 разів більше державні ТЕС, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Цього місяця "Центренерго" імпортувало 30,1 тис. тонн вугілля. На сьогоднішній день загальний обсяг імпорту за жовтень вугілля становить 216,5 тис. тонн" , - повідомило Міністерства енергетики.

У листопаді "Міненерго" очікує зростання імпорту вугілля 2,5 рази до 562 тис. тонн. Основний обсяг очікується на приватні ТЕС.

Всього, за даними "Міненерго", з початку жовтня на державні ТЕС надійшло лише 258 тис.тонн вугілля, в той час як на приватні - 1,1 млн тонн.