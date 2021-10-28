Послуги державних соцпрацівників стануть платними

В Україні змінили порядок надання соціальних послуг громадянам, які опинились у складних життєвих умовах. Імовірність безкоштовного отримання таких послуг залежить від рівня доходу сім'ї, а якщо він перевищує необхідний – передбачена часткова або повна оплата соцпослуг за рахунок одержувача, повідомляє Обозреватель.

Серед інших нововведень – можливість подання заяви про отримання соцпідтримки в електронному вигляді.

Відповідний проект постанови прийнято на засіданні Кабінету міністрів у четвер, 28 жовтня. Про це стало відомо під час онлайн-трансляції урядового засідання у YouTube.

Документ розробили у Міністерстві соціальної політики. Його мета – удосконалити чинний порядок у цій сфері, запровадити механізми виявлення осіб, які потребують соціальних послуг, а також розширити можливості для звернення за отриманням соцпідтримки.

Зокрема, документ конкретизує підстави для надання соціальних послуг залежно від доходів членів сім'ї, а саме:

безкоштовно – якщо середньомісячний сукупний дохід особи, яка претендує на соцпідтримку, становить менше 2 прожиткових мінімумів, встановлених для відповідної категорії громадян;

– якщо середньомісячний сукупний дохід особи, яка претендує на соцпідтримку, становить менше 2 прожиткових мінімумів, встановлених для відповідної категорії громадян; з частковою оплатою – при середньомісячному доході від 2 до 4 прожиткових мінімумів;

– при середньомісячному доході від 2 до 4 прожиткових мінімумів; з повною оплатою – при середньомісячному доході від 4 прожиткових мінімумів.

Повністю оплачувати соціальні послуги доведеться також тим, хто отримує їх понад обсяги, визначені державними стандартами. Вартість соціальних послуг встановлюється на підставі тарифів, розрахованих відповідно до Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги.

Розраховуються вони територіальними центрами, отже, можуть відрізнятися залежно від міста і навіть району. Стандарти послуг, що надаються, встановлюються місцевими органами влади.

Незалежно від доходу соцпослуги надаються безкоштовно наступним категоріям громадян:

особам, які постраждали від торгівлі людьми та отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми;

особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;

дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю І групи;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років;

сім'ям опікунів, піклувальників, прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу.

Крім того, надається можливість подати заяву про отримання соціальних послуг та необхідні документи в електронній формі. Це може зробити як сама особа, яка потребує соцпідтримки, так і її законний представник, опікун або сам орган опіки та піклування. Обов'язкова вимога – таку заяву треба підписати електронним цифровим підписом.

Виявляти осіб, які потребують соціальних послуг, будуть:

місцеві органи виконавчої влади;

центри соцслужб;

спеціалізовані служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;

заклади охорони здоров'я;

підрозділи Національної поліції;

підприємства, установи, організації, ФОПи та фізособи, які надають соцпослуги з догляду без підприємницької діяльності.

В Україні з 1 січня 2020 року набув чинності новий Закон про соціальні послуги. Він передбачає, що отримувати соціальні послуги можуть особи, які перебувають у складних життєвих обставинах або ситуаціях, що загрожують їх життю чи здоров'ю.

Хто може отримати допомогу і якою вона буває

Чинниками, які можуть спричинити складні життєві обставини, є:

літній вік чи інвалідність;

часткова чи повна втрата рухової активності, пам'яті;

невиліковні хвороби чи хвороби, які потребують тривалого лікування;

бездомність чи безробіття;

малозабезпеченість;

втрата соціальних зв'язків, у тому числі під час перебування у місцях позбавлення волі;

шкода, заподіяна пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією.

Усі соцпослуги, які надаються в межах закону, умовно поділені на такі групи:

превентивні/профілактичні – консультування, інформування, соціальна профілактика;

– консультування, інформування, соціальна профілактика; для осіб/сімей, які потрапили у складні життєві обставини – соціальний супровід, соціальна адаптація, соціальна інтеграція та реінтеграція, натуральна допомога, представництво інтересів, посередництво (медіація);

– соціальний супровід, соціальна адаптація, соціальна інтеграція та реінтеграція, натуральна допомога, представництво інтересів, посередництво (медіація); для осіб з інвалідністю та похилого віку – підтримуюче проживання, догляд вдома, фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та колясках, що пересуваються на кріслах, порушення зору, переклад жестовою мовою;

для дітей з інвалідністю – супровід під час інклюзивного навчання, денний догляд;

– супровід під час інклюзивного навчання, денний догляд; кризові послуги – екстрене (кризове) втручання, надання притулку;

– екстрене (кризове) втручання, надання притулку; для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних.

Надавати соціальні послуги можуть юридичні та фізичні особи, ФОП, які включені до Реєстру надавачів та одержувачів соціальних послуг.

Для пенсіонерів та осіб з інвалідністю можуть надаватися такі соціально-побутові послуги вдома:

приготування (допомога у приготуванні) їжі, годування, доставка гарячих обідів, у тому числі зі їдалень, кафе, інших установ (підприємств) ресторанного господарства;

придбання та доставка товарів з магазину або з ринку, доставка книг, газет, журналів, медикаментів за рахунок громадян, що обслуговуються;

виклик лікаря, надання допомоги у проведенні періодичних медичних оглядів та госпіталізації, відвідування хворих у закладах охорони здоров'я, організація консультацій лікарів та інших спеціалістів;

допомога у прибиранні приміщення, пранні білизни, дотриманні особистої гігієни;

оформлення документів на отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та інших видів соціальної допомоги; внесення платежів;

допомога в обробці присадибних ділянок (але не більше 0,02 га);

оформлення документів на санаторно-курортне лікування, будову в будинок-інтернат, пансіонат для ветеранів війни та праці;

сприяння у забезпеченні необхідними технічними та іншими засобами реабілітації та ін.

Щоб отримувати соціальні послуги вдома, потрібно звернутися із заявою до територіального центру соціального обслуговування. Це може зробити як сама особа, яка потребує допомоги, так і її законний представник.

Залежно від потреб підопічного та встановленої групи рухової активності соцпрацівники складають індивідуальний план надання соціальної послуги. Потім між підопічним та терцентром укладається договір, у якому прописуються утримання та обсяг послуги, періодичність її надання, інші умови.