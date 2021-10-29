Чорна п'ятниця: як вибрати телефон із гарною камерою

Всесвітній день знижок Чорна п'ятниця 2021 припадає на 26 листопада. Багато людей сумніваються, чи пройде Чорна п'ятниця успішно, оскільки експерти прогнозували зростання цін на техніку та електроніку.

Це пов'язано з повенями в Європі та Китаї: через стихійне лихо постраждала більшість складів із продукцією. Але власники магазинів запевняють, що свято відбудеться та порадує покупців великими знижками на 90% позицій, серед яких є смартфони з якісною збіркою.

Як вибрати телефон із гарною камерою

Ринок смартфонів суттєво оновився за останній рік. Справжньою подією став випуск лінійки iPhone 13. Серія новинок від Apple справила велике враження на багатьох людей. Для декого це стало приводом оновити гаджет. Зрозуміло, у надійності iPhone 13 можна не сумніватися - Apple створює продукцію, здатну служити десятками років. Але якщо потрібно підібрати не преміальний смартфон, а стандартну модель з камерою Full HD, то доведеться докласти небагато зусиль.

Більшість смартфонів, створених останнім часом, можуть похвалитися такою характеристикою. Якщо купуєте гаджет в офлайн-магазині, можете особисто перевірити камеру і переконатися в її якості. Такий спосіб вважається кращим, оскільки користувач може відразу передумати й перевірити інший пристрій. Але це вимагає часу, тому в магазин краще приходити з чітким знанням чого ви хочете.

Наприклад, якщо важлива не тільки камера, але і якість складання, варто подивитися на лінійку Samsung Galaxy. Цей виробник створює потужну техніку, здатну працювати довгий час. Ви отримаєте телефон із підвищеною продуктивністю, камерою Full HD та надійною акумуляторною батареєю. Це головний конкурент Apple, і шанувальників обох брендів чимало.

Експерти радять скористатися всесвітнім днем знижок, поки є можливість, підкопити трохи грошей та придбати надійну модель із преміального сегменту.