"Нафтогаз" виграв тендер на продаж газу в Молдову

НАК "Нафтогаз України" виграла тендер на постачання до Молдови 500 тисяч кубометрів газу, повідомляє Ділова столиця.

"Нафтогаз" виграв тендер на постачання газу до державної молдавської компанії Energocom. Обсяг – 500 тисяч кубометрів. Період постачання: 29 жовтня" , — повідомили в компанії.

13 жовтня Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови оголосила режим підвищеної готовності у газовому секторі.

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця анонсувала оголошення в країні надзвичайного стану в галузі енергетики.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, НАК "Нафтогаз" підписав із молдавською Energocom рамкову угоду про постачання 700 млн кубів газу у разі потреби.

27 жовтня стало відомо, що Україна надала Молдові обіцяний обсяг газу.

Молдова також підписала контракт про закупівлю газу з польською PGNiG на тлі відсутності домовленостей із "Газпромом". 27 жовтня польська компанія виграла другий тендер на постачання газу.