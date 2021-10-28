"Нафтогаз" виграв тендер на продаж газу в Молдову
НАК "Нафтогаз України" виграла тендер на постачання до Молдови 500 тисяч кубометрів газу, повідомляє Ділова столиця.
"Нафтогаз" виграв тендер на постачання газу до державної молдавської компанії Energocom. Обсяг – 500 тисяч кубометрів. Період постачання: 29 жовтня", — повідомили в компанії.
13 жовтня Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови оголосила режим підвищеної готовності у газовому секторі.
Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця анонсувала оголошення в країні надзвичайного стану в галузі енергетики.
За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, НАК "Нафтогаз" підписав із молдавською Energocom рамкову угоду про постачання 700 млн кубів газу у разі потреби.
27 жовтня стало відомо, що Україна надала Молдові обіцяний обсяг газу.
Молдова також підписала контракт про закупівлю газу з польською PGNiG на тлі відсутності домовленостей із "Газпромом". 27 жовтня польська компанія виграла другий тендер на постачання газу.