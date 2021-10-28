Валютний ринок четверга: підсумки дня

У четвер зниження котирувань безготівкового долара на міжбанківському﻿ валютному ринку продовжилося. Однак, сьогодні ринок зміг знайти точку рівноваги без жорсткого втручання Національного банку.

Близькість кінця місяця змушувала і покупців, і продавців валюти поспішати з проведенням операцій. Оскільки охочих продати на початку торгів виявилося більше ніж покупців, котирування продовжили зниження. Національний банк вийшов з інтервенцією на купівлю валюти і придбав стандартні 5 млн. доларів за ціною 26,34 гривень, але це ніяк не вплинуло на хід торгів. Котирування опустилися до 26,30 гривень на купівлі та 26,319 гривень на продажі, і в цей момент на ринок почали виходити банки з іноземним капіталом із великими ордерами на купівлю за ціною 26,30 гривень. Сьогодні вони зробили те, що перед цим робив Національний банк – не дозволили гривні зміцнитися ще сильніше та спровокували відскок котирувань нагору. Однак сильно вирости долар не зміг, тому що. зростаючі цінники привабили продавців, і ціни знову пішли вниз.

Закрили торги четверга на 3 копійки на купівлі та на 3,5 копійки на продажу нижче, ніж у середу.

Хід торгів

Стартові котирування – 26,33/26,40 (купівля/продаж).

Торги четверга відкрилися вужче, ніж у середу: спред на старті склав 7 копійок. Перша угода на 2 млн. доларів за ціною 26,3350 гривень пройшла о 9:28. О 10-й ранку на ринку з'явився Національний банк: регулятор не став виставляти заявку на покупку, а просто зібрав найдешевші заявки на продаж на суму 5 млн доларів, після чого пішов і більше на ринку не з'явився. Після відходу Нацбанку котирування продовжили зниження, вже до 11-ї години вони опустилися до денних мінімумів. Учасники торгів почали виглядати Національний банк з другою інтервенцією, але натомість на ринок вийшли два банки з іноземним капіталом. Є припущення, що вони конвертували у валюту частину коштів, одержаних учора від погашення ОВДП. Бачачи, що долар перестав дешевшати, активізувалися покупці, що чекали, і цінники поповзли вгору, досягнувши до обіду 26,345 гривень на купівлі і 26,36 гривень на продажу. Тепер уже стали активнішими продавці: після обіду їх було більше, і котирування знову пішли вниз.

Котирування закриття – 26,32/26,335 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 75 млн. доларів порівняно з середою вівторком і склав 176 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 26,3164 гривень.

Офіційний курс долара на 29 жовтня встановлено на позначці 26,3265 гривень за долар, зниження на 4,47 копійки.

Офіційний курс євро на 29 жовтня встановлено на позначці 30,5032 гривні за євро, зниження на 14,15 копійок.

Курс готівкового долара в оптових обмінниках Києва змінювався досить динамічно, повністю повторюючи траєкторію руху курсу безготівкового долара. Вранці «американця» продавали по 26,42-26,43 гривень, потім цінник опустили до 26,38-26,39 гривень, а надвечір долар продавали вже по 26,39-26,40 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 19:00 – 1,1683 долара. Сьогодні одразу два фактори сприяли зростанню євро проти долара: слабкий ВВП США за 3 квартал призвів до падіння долара, а коментарі президента ЄЦБ Крістін Лагард на традиційній щомісячній прес-конференції з приводу інфляції в Єврозоні викликали сильне зростання євро. Готівковий євро сьогодні повторив траєкторію руху готівкового долара: вранці євровалюту продавали по 30,60-30,63 гривні, до обіду цінник опустили до 30,54-30,55 гривні, а ввечері знову підняли до 30,60-30,65 гривні.

Російський рубль, що опустився в середу до 70,70 рублів за долар, сьогодні знову перейшов у наступ на рубль і до вечора виріс до 70,10 рублів, знову впритул наблизившись до важливого рівня підтримки. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 70,23-70,30 рублів. Готівковий рубль в Україні сьогодні подешевшав на 2 копійки з 3,75-3,77 до 3,74-3,75 гривень за 10 рублів, фактично повернувшись до ціни вівторка.