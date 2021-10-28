Валютний ринок четверга: підсумки дня
У четвер зниження котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжилося. Однак, сьогодні ринок зміг знайти точку рівноваги без жорсткого втручання Національного банку.
Близькість кінця місяця змушувала і покупців, і продавців валюти поспішати з проведенням операцій. Оскільки охочих продати на початку торгів виявилося більше ніж покупців, котирування продовжили зниження. Національний банк вийшов з інтервенцією на купівлю валюти і придбав стандартні 5 млн. доларів за ціною 26,34 гривень, але це ніяк не вплинуло на хід торгів. Котирування опустилися до 26,30 гривень на купівлі та 26,319 гривень на продажі, і в цей момент на ринок почали виходити банки з іноземним капіталом із великими ордерами на купівлю за ціною 26,30 гривень. Сьогодні вони зробили те, що перед цим робив Національний банк – не дозволили гривні зміцнитися ще сильніше та спровокували відскок котирувань нагору. Однак сильно вирости долар не зміг, тому що. зростаючі цінники привабили продавців, і ціни знову пішли вниз.
Закрили торги четверга на 3 копійки на купівлі та на 3,5 копійки на продажу нижче, ніж у середу.
Хід торгів
Стартові котирування – 26,33/26,40 (купівля/продаж).
Торги четверга відкрилися вужче, ніж у середу: спред на старті склав 7 копійок. Перша угода на 2 млн. доларів за ціною 26,3350 гривень пройшла о 9:28. О 10-й ранку на ринку з'явився Національний банк: регулятор не став виставляти заявку на покупку, а просто зібрав найдешевші заявки на продаж на суму 5 млн доларів, після чого пішов і більше на ринку не з'явився. Після відходу Нацбанку котирування продовжили зниження, вже до 11-ї години вони опустилися до денних мінімумів. Учасники торгів почали виглядати Національний банк з другою інтервенцією, але натомість на ринок вийшли два банки з іноземним капіталом. Є припущення, що вони конвертували у валюту частину коштів, одержаних учора від погашення ОВДП. Бачачи, що долар перестав дешевшати, активізувалися покупці, що чекали, і цінники поповзли вгору, досягнувши до обіду 26,345 гривень на купівлі і 26,36 гривень на продажу. Тепер уже стали активнішими продавці: після обіду їх було більше, і котирування знову пішли вниз.
Котирування закриття – 26,32/26,335 (купівля/продаж).
Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 75 млн. доларів порівняно з середою вівторком і склав 176 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 26,3164 гривень.
- Офіційний курс долара на 29 жовтня встановлено на позначці 26,3265 гривень за долар, зниження на 4,47 копійки.
- Офіційний курс євро на 29 жовтня встановлено на позначці 30,5032 гривні за євро, зниження на 14,15 копійок.
- Курс готівкового долара в оптових обмінниках Києва змінювався досить динамічно, повністю повторюючи траєкторію руху курсу безготівкового долара. Вранці «американця» продавали по 26,42-26,43 гривень, потім цінник опустили до 26,38-26,39 гривень, а надвечір долар продавали вже по 26,39-26,40 гривень.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 19:00 – 1,1683 долара. Сьогодні одразу два фактори сприяли зростанню євро проти долара: слабкий ВВП США за 3 квартал призвів до падіння долара, а коментарі президента ЄЦБ Крістін Лагард на традиційній щомісячній прес-конференції з приводу інфляції в Єврозоні викликали сильне зростання євро. Готівковий євро сьогодні повторив траєкторію руху готівкового долара: вранці євровалюту продавали по 30,60-30,63 гривні, до обіду цінник опустили до 30,54-30,55 гривні, а ввечері знову підняли до 30,60-30,65 гривні.
Російський рубль, що опустився в середу до 70,70 рублів за долар, сьогодні знову перейшов у наступ на рубль і до вечора виріс до 70,10 рублів, знову впритул наблизившись до важливого рівня підтримки. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 70,23-70,30 рублів. Готівковий рубль в Україні сьогодні подешевшав на 2 копійки з 3,75-3,77 до 3,74-3,75 гривень за 10 рублів, фактично повернувшись до ціни вівторка.