Хакеру, який створив фейкову "Дію", запропонували стажування у Мінцифрі
Затриманому розробнику фейкової "Дії" запропонували стажування в Міністерстві цифрової трансформації, проте це все рівно не звільнить його від кримінальної відповідальності, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні заступника голови МВС Єгенія Єніна у Facebook.
За його словами, кіберполіція швидко знайшла хакера-самоучку, який створив фейкову "Дію".
"Також швидко ми познайомили його з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Молодій людині запропонували спокутувати свою провину і постажуватися в міністерстві", — зазначив Єнін.
Він уточнив, що хлопцю все одно доведеться нести відповідальність за підробку документів.