Хакеру, який створив фейкову "Дію", запропонували стажування у Мінцифрі

Затриманому розробнику фейкової "Дії" запропонували стажування в Міністерстві цифрової трансформації, проте це все рівно не звільнить його від кримінальної відповідальності, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні заступника голови МВС Єгенія Єніна у Facebook.

За його словами, кіберполіція швидко знайшла хакера-самоучку, який створив фейкову "Дію".

"Також швидко ми познайомили його з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Молодій людині запропонували спокутувати свою провину і постажуватися в міністерстві" , — зазначив Єнін.

Він уточнив, що хлопцю все одно доведеться нести відповідальність за підробку документів.