У Харкові сталася ще одна смертельна ДТП з "Інфініті"

На проспекті Гагаріна у Харкові вдруге за тиждень сталася смертельна ДТП– увечері 28 жовтня автомобіль Infiniti збив насмерть пішохода, повідомляє Українська правда.

ДТП сталася приблизно о 18:00. Загиблій жінці близько 70 років. Водій на місці, працює слідчо-оперативна група.

Харківські канали повідомляють, що дівчина на Infiniti збила жінку, яка переходила дорогу, а та від удару відлетіла під колеса Ланоса, водій якого не встиг зреагувати та переїхав тіло.

Зазначається, що аварія сталася за 100 метрів від резонансного ДТП з іншою "Інфініті" декілька днів тому.