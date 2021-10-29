У поліції розповіли, як їздити в туман

За інформацією Укргідрометцентру, завтра, 29 жовтня, на заході, півночі та у центрі країни спостерігатимуться тумани, видимість може бути погіршеною до 300-500 метрів, повідомляє 24 Канал.

У поліції дали кілька порад, як убезпечити себе на дорозі під час такого явища.

У туманну погоду поліція радить

Водіям:

додатково увімкнути протитуманні ліхтарі (якщо вони передбачені конструкцією транспортного засобу);

відмовитися від ризикованих маневрів;

зменшити швидкість руху транспортного засобу;

дотримуватися безпечної дистанції між автомобілями;

якщо виникла необхідність зупинитися — знижувати швидкість поступово;

під час зупинки обов’язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;

відмовитися від гучної музики в салоні транспортного засобу та дотримуватися тиші, аби краще чути звуки іншого авто.

Пішоходам:

виділити себе на дорозі за допомогою світлоповертаючих елементів;

переходячи дорогу, бути уважними та не відволікатися на гаджети.