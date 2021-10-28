Флорида подала до суду на Байдена та НАСА

Штат Флорида подав до суду на президента США Джо Байдена, НАСА та низку державних відомств та чиновників через укази про обов'язкову вакцинацію федеральних чиновників та співробітників компаній-держпідрядників, повідомляє Лента.Ру.

Позов був поданий генеральним прокурором штату Флорида Ешлі Муді та губернатором штату Роном Десантісом. В адміністрації Флориди назвали укази адміністрації Байдена «незаконними»: на думку влади, федеральний уряд фактично загрожує штату економічними збитками та втратою федеральних контрактів.

Десантіс, який є членом Республіканської партії, заявив телеканалу, що дії адміністрації Байдена суперечать конституції. За словами губернатора, людей позбавляють роботи через відмову робити щеплення, хоча це має бути особистим вибором кожного.

"Це завдасть серйозних економічних збитків. Навіть якщо лише незначний відсоток цих людей буде звільнено або добровільно підуть з роботи, то це викличе серйозні перебої в наданні медичних послуг, логістиці, роботі правоохоронних органів" , - підкреслив політик.

Раніше проти розпорядження Байдена виступив губернатор Техасу і представник Республіканської партії Грег Ебботт. Політик заборонив усім підприємствам штату запроваджувати обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для своїх співробітників, на якій раніше наполягав президент країни. До суду звернувся також генеральний прокурор Арізони Марк Брнович.