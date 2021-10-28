Світ очікує на новий виток глобальної економічної кризи

Представники неоліберальної школи не сумніваються у зростанні ВВП у формі V-подібного відскоку, запевняючи всіх, що, зрештою, все буде добре.

У цих колах панує незаперечна впевненість, що ситуація знаходиться під контролем у невидимої руки ринку. Навіть слова "криза" і "криза капіталізму", що іноді звучать з вуст перших осіб, нікого поки що всерйоз не турбують.

Однак, якщо читати "між рядків", можна побачити кілька моментів, що насторожують.

Міжнародна ділова преса дуже добре відображає нервозність серед тих, кого прийнято вважати ділками світової економіки.

"Бойовий листок мільярдерів", газета The Wall Street Journal дивується: куди зникли 4 мільйони 300 тисяч працівників. У такий спосіб піднімається глобальна проблема дефіциту робочої сили.

Financial Times пише про "постковідну інфляцію" і кризи поставок, спричинені тотальним браком водіїв.

Дефіцит працівників призводить до дефіциту товарів, з яким зіткнулися всі багаті країни світу.

Зважаючи на все, йдеться не про невеликий "збій у програмі", а про продовження глобальної світової кризи 2008 року, правда тепер яма ще глибша: в економіку залили трильйони доларів, ієн, євро. Таким чином, вся економічна стабільність останніх років фактично базувалася на масованому накачуванні грошима центробанків.