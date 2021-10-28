Mastercard запустила в Україні платіжний сервіс для бізнесу та фізосіб

Mastercard у співпраці з компаніями iPay.ua та 4ек запускає в Україні універсальний платіжний сервіс "Жабка". Він дозволить зручно та безпечно оплачувати товари та послуги у будь-якій соціальній мережі чи месенджері, а також – формувати посилання для платежів та надсилати квитанції, повідомляє UBR.

Мобільний додаток "Жабка" вже доступний для завантаження на AppStore та Google Play.

Особливості сервісу:

для використання потрібні лише смартфон та оцифрована карта Mastercard у Apple Pay або Google Pay;

переказ коштів у будь-якому чаті: Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram Direct, LinkedIn та ін, працює з усіма банками;

сервіс не зберігає дані платіжних карток, забезпечуючи безпеку транзакцій;

мобільний додаток "Жабка" – безкоштовний;

комісія за переказ , незалежно від його суми, становить 3 грн; максимальна сума одного переказу – 25 тис. грн.

"Жабка" - універсальний спосіб оплати та переказу коштів онлайн як для бізнесу, так і для приватних осіб.

"Він дозволяє підприємцям за лічені хвилини перетворити смартфон на віртуальний POS-термінал та формувати рахунки за покупки в будь-якому чаті, де безпосередньо відбувається спілкування з клієнтом" , - сказав директор з розвитку комерції Mastercard в Україні та Молдові Валерій Новіков.

Таким чином, підприємцю потрібно один раз у мобільному додатку вказати дані компанії – назву магазину, ІПН або код ЄДРПОУ, IBAN для зарахування коштів. Для формування рахунку необхідно переключитися в будь-якому месенджері на клавіатуру "Жабка", ввести суму покупки та підтвердити операцію. Сервіс автоматично сформує посилання на оплату.

Клієнт у свою чергу просто переходить за посиланням і розраховується за допомогою Apple Pay, Google Pay або вводить номер банківської картки вручну. Для оплати йому не потрібно встановлювати програму.

Комісія за прийом безготівкових платежів для бізнесу складає 2,7% від суми покупки.

Користувачі сервісу також можуть переказувати кошти з картки на картку. Для цього не потрібно переходити в іншу програму або додатково налаштовувати сервіс.