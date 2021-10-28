Разумков має намір створити нову політичну силу

Екс-спікер Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков (фракція "Слуга народу") заявив про намір створити нову політичну силу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Об'єднуватимемося, рухатимемося вперед, будемо...повертати людей, зокрема, і в парламенті, до того, що є ті обіцянки, які від нас чекають люди... Сили у мене на це є, час теж є, бажання є, команда є. Сподіваюся, знадобиться понад рік. І я робитиму все, щоб довіра людей, навіть не рейтинг, а довіра - не падала", - сказав Разумков у програмі "Народ проти" увечері в четвер.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи йдеться про парламентську групу всередині фракції чи про окрему політичну силу, народний депутат сказав: "вважаю, що я знайду сили і в державі для того, щоб надалі розвивати і зробити те, що ми обіцяли людям".

Разумков наголосив, що зараз багато людей йому довіряють і підтримують.