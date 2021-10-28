Facebook змінюєив назву на Meta

Компанія Facebook змінить назву на Meta з четверга 28 жовтня. Про це заявив засновник компанії Марк Цукерберг під час презентації, повідомляє Українська правда.

За словами Цукерберга, компанія об'єднує усі додатки та технології під одним новим брендом.

Meta продовжить працювати над соцмережею Facebook, а також сервісами Instagram і WhatsApp, паралельно з цим розробляючи "метасвіт".

За словами Цукерберга, компанія хоче асоціюватися з "метасвітом", а не тільки з Facebook.