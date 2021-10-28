Адвокат Саакашвілі заявив, що його клієнт погодився на лікування
Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі погодився здавати аналізи та приймати лікування, повідомляє Ділова столиця.
Про це його адвокат Дмитро Садзаглішвілі заявив після зустрічі із Саакашвілі у руставській в'язниці.
"Проблеми комунікації з Міхеілом Саакашвілі усунуто, через що Саакашвілі припинив крайню форму протесту — відмову від лікування, проведення аналізів, тестів тощо", — сказав адвокат.
"Нам було надано можливість поспілкуватися в такій формі, щоб виключити можливість запису розмови між нами Службою держбезпеки. Через це Міхеіл Саакашвілі перестав посилювати свій протест — відмову від лікування, проведення аналізів, моніторингу показників тощо", — додав Садзаглішвілі.
Він додав, що Саакашвілі ще раз підтвердив свою повагу до лікарів, які входять до складу консиліуму, і продовжить співпрацю з медиками, зокрема членами консиліуму.