Разумков розповів, хто винен у помилках списку РНБО про "злодіїв у законі"

Екс-спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відповів на слова голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про те, що "помилки" в списках санкцій Ради національної безпеки і оборони продавали по 100-300 тисяч доларів, повідомляє Україна 24.

"Це маячня. Готувало (санкційні списки, -ред) МВС або СБУ. Це потрапляє в РНБО, апарат готує ці матеріали до розгляду, далі - це потрапляє на засідання РНБО. Коли я, наприклад, пропонував подивитись по персоналіям - там стос паперів. Ні, голосуємо. Ніхто не переглядів ці 108 чи інші. Там помилки у 20% від загальної кількості людей, які потрапили по санкціям лише у цьому випадку" , - сказав Разумков.