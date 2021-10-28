Разумков розповів, хто винен у помилках списку РНБО про "злодіїв у законі"
Екс-спікер Верховної Ради Дмитро Разумков відповів на слова голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про те, що "помилки" в списках санкцій Ради національної безпеки і оборони продавали по 100-300 тисяч доларів, повідомляє Україна 24.
"Це маячня. Готувало (санкційні списки, -ред) МВС або СБУ. Це потрапляє в РНБО, апарат готує ці матеріали до розгляду, далі - це потрапляє на засідання РНБО. Коли я, наприклад, пропонував подивитись по персоналіям - там стос паперів. Ні, голосуємо. Ніхто не переглядів ці 108 чи інші. Там помилки у 20% від загальної кількості людей, які потрапили по санкціям лише у цьому випадку", - сказав Разумков.
"Я не суд і не берусь визначати, хто з них винний, а хто ні. Але це велика проблема. Далі Офіс президента, адже рішення РНБО - виключно дорадчий орган, він може запропонувати будь що. Далі - вводиться це рішенням, указом президента держави. Готує указ саме Офіс президента. Тому, у цьому випадку давайте чікто скажемо, хто готував матеріали, які пішли після цього на указ і хто його підписав. А тепер помилки, нехай розбираються правоохоронні органи. Головне, щоби потім під санкції не потрапили члени РНБО", - додав він.