Разумков нагадав, що перед виборами влада казала, що офшори - це погано

Практикою офшорів можуть користуватися лише представники бізнесу, а не політики, адже у такому разі може постраждати ціла країна. Про це сказав ексспікер парламенту Дмитро Разумков, повідомляє Україна 24.

Він нагадав, що перед виборами у 2019 році провладна нині сила обіцяла своїм виборцям, що офшорів у політиків не буде.

"Перед виборами ми говорили про те, що офшори - це погано. І коли я зараз чую від своїх колег по парламенту, що "ну може вони й у ФОПів є" - немає їх у ФОПів. Влада повинна своїм прикладом демонструвати, що довіряє сама собі і тій системі, яка працює у країні. У мене немає офшорів, віл, рахунків закордоном і діти навчаються тут, я лікуюся тут.

Коли тебе це усе стосується, ти за це будеш переживати. Якщо ти будеш знати, що тобі є куди поїхати із цієї держави - ти це зробиш. Я вважаю,що мати офшори для політика - дуже погано, особливо коли ти обіцяв, що не будеш цього робити", - сказав Разумков.

Разумков не виключає, що "офшорний скандал", у якому фігурує студія "Квартал 95" і шостий президент України Володимир Зеленський, ще матиме продовження.

"Я не почув відповіді від жодного представника Офісу президента: ці офшори зараз є чи ні? Гроші, які туди перераховувалися - за що це було зроблено? У даному випадку це б'є не по окремим представникам влади, а по цілій державі. Якщо такий негативний шлейф буде падати на президента, його оточення - це створює негативний імідж для усієї України.