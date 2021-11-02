Розкрито вісім симптомів раку нирок

Фахівці з Національної системи охорони здоров'я Англії та Cancer Research UK розкрили вісім симптомів раку нирок, повідомляє Лента.Ру.

У матеріалі видання Express говориться, що ця патологія займає сьоме місце для поширення серед онкологічних хвороб у Британії.

"Ніхто не може сказати точно, скільки ви проживете, якщо занедужаєте на рак нирки, і багато в чому це залежить від того, на якій стадії у вас рак" , - зазначають фахівці.

Також вони заявили, що переважно пухлини в нирках виявляють випадково, оскільки зазвичай ця хвороба майже не видає себе. Проте можна перерахувати кілька ознак, у яких слід звернутися до лікаря.

Перший — кров у сечі, чи гематурія.

"Кров не обов'язково має бути постійно. Це може приходити і йти" , - зазначає видання.

Також експерти заявили, що цей симптом може то посилюватись, то практично переставати виявлятися, тому при першій появі слід звертатися до лікаря.

Онкологічне захворювання можуть вказувати припухлості або шишки на боці. Крім того, при раку нирок можуть бути втрата ваги, сильне потовиділення з високою температурою, втома, втрата апетиту, загальне відчуття поганого самопочуття і біль у спині, що не проходить, нижче ребер.