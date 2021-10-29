РНБО прогнозує до тисячі COVID-смертей на добу
Через нову хвилю коронавірусу в Україні кількість померлих може дійти до тисячі на добу. Такий прогноз зробила Рада національної безпеки та оборони (РНБО), пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Про це заявив секретар РНБО Олексія Данилова в етері ток-шоу "Право на владу". Данілов зазначив, що таку кількість померлих можуть зафіксувати вже на початку листопада.
"На превеликий жаль, з урахуванням того, що ми сьогодні маємо, тисячу померлих від COVID (за добу - ред.) в перших числах листопада ми можемо з вами мати. Чи можна це зупинити? Так, потрібно йти вакцинуватися", - заявив Данілов.