РНБО прогнозує до тисячі COVID-смертей на добу

Через нову хвилю коронавірусу в Україні кількість померлих може дійти до тисячі на добу. Такий прогноз зробила Рада національної безпеки та оборони (РНБО), пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це заявив секретар РНБО Олексія Данилова в етері ток-шоу "Право на владу". Данілов зазначив, що таку кількість померлих можуть зафіксувати вже на початку листопада.